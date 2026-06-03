Ulefone Armor Mini 5 : Smartphone compact et robuste à 100 dollars

Ulefone a présenté l'inhabituel modèle Armor Mini 5, combinant les caractéristiques d'un téléphone à touches et d'un smartphone. L'appareil fonctionne sous Android 11 et permet l'installation d'applications. Il est équipé d'un écran tactile de 2,8 pouces de 240 × 320 pixels et d'un clavier physique. Ixbt.com rapporte cette information. rapporte .

Le smartphone est propulsé par la puce MediaTek MT6739, qui possède près de dix ans d'existence. L'appareil dispose de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage interne, avec prise en charge des cartes mémoire jusqu'à 64 Go. Il offre également deux emplacements pour carte SIM et la compatibilité avec le réseau LTE.

Les capacités photo de l'Armor Mini 5 sont très basiques : des capteurs de 0,3 mégapixel sont installés à l'avant et à l'arrière. Le principal atout de l'appareil est sa durabilité — il est certifié IP68, IP69K et MIL-STD-810H, résistant ainsi à l'eau, à la poussière et aux chocs.

Le gadget est équipé d'une batterie amovible de 2500 mAh. Selon le fabricant, cette capacité offre jusqu'à 311 heures d'autonomie en veille. Actuellement, le prix de ce smartphone atypique est fixé à 100 dollars.