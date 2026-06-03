Communication spatiale : amélioration des systèmes longue portée en Russie

·34·Technologie
Communication spatiale : amélioration des systèmes longue portée en Russie

Des spécialistes de l'Institut d'aviation de Moscou ont achevé une série d'études visant à améliorer la fiabilité des communications avec les engins spatiaux opérant dans l'espace lointain. Ces développements sont destinés aux missions interplanétaires utilisant des moteurs-fusées électriques susceptibles d'interférer avec les systèmes de communication embarqués. Ixbt.com rapporte .

L'une des solutions clés du projet a été l'application de méthodes de séparation aveugle de signaux, y compris l'analyse en composantes indépendantes. Cette approche permet d'extraire le signal utile du bruit sur la base de caractéristiques statistiques. Ceci est crucial pour l'exécution de tâches scientifiques et techniques par des appareils fonctionnant à des centaines de millions de kilomètres de la Terre.

Les scientifiques ont également proposé une nouvelle méthode d'utilisation des répéteurs. Au lieu de les placer sur des orbites fixes, il est prévu de déployer des satellites-répéteurs équipés de moteurs-fusées électriques sur des trajectoires individuelles synchronisées avec la route du vaisseau spatial principal. Les chercheurs estiment que cela assurera une communication stable tout au long du vol.

Les résultats obtenus créent une nouvelle base technologique pour la mise en œuvre de programmes interplanétaires complexes et élargissent les possibilités d'établir une communication fiable sur de longues distances. Actuellement, ces développements ont été transférés à des entreprises spécialisées de l'industrie aérospatiale pour des tests pratiques.

EspaceTechnologieSystèmes De CommunicationRussieMission Interplanétaire
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La mémoire mise à jour de ChatGPT et ses risques psychologiquesAujourd'hui, 11:30Perplexity dévoile un nouveau dispatcheur IA à la Computex 2026Aujourd'hui, 11:29La Russie lancera sa propre lithographie 130 nm pour puces d'ici 2027Aujourd'hui, 10:53La Chine devient le premier pays à approuver l'usage commercial d'implants cérébraux invasifsAujourd'hui, 10:52Honor Robot Phone : Premier smartphone au monde avec caméra sur cardan intégréAujourd'hui, 10:22
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Comment désactiver la nouvelle fonctionnalité Instants sur Instagram