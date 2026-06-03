Communication spatiale : amélioration des systèmes longue portée en Russie

Des spécialistes de l'Institut d'aviation de Moscou ont achevé une série d'études visant à améliorer la fiabilité des communications avec les engins spatiaux opérant dans l'espace lointain. Ces développements sont destinés aux missions interplanétaires utilisant des moteurs-fusées électriques susceptibles d'interférer avec les systèmes de communication embarqués. Ixbt.com rapporte .

L'une des solutions clés du projet a été l'application de méthodes de séparation aveugle de signaux, y compris l'analyse en composantes indépendantes. Cette approche permet d'extraire le signal utile du bruit sur la base de caractéristiques statistiques. Ceci est crucial pour l'exécution de tâches scientifiques et techniques par des appareils fonctionnant à des centaines de millions de kilomètres de la Terre.

Les scientifiques ont également proposé une nouvelle méthode d'utilisation des répéteurs. Au lieu de les placer sur des orbites fixes, il est prévu de déployer des satellites-répéteurs équipés de moteurs-fusées électriques sur des trajectoires individuelles synchronisées avec la route du vaisseau spatial principal. Les chercheurs estiment que cela assurera une communication stable tout au long du vol.

Les résultats obtenus créent une nouvelle base technologique pour la mise en œuvre de programmes interplanétaires complexes et élargissent les possibilités d'établir une communication fiable sur de longues distances. Actuellement, ces développements ont été transférés à des entreprises spécialisées de l'industrie aérospatiale pour des tests pratiques.