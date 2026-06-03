Le Nubia Z80 Ultra élu meilleur smartphone Android dans le classement AnTuTu

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Le Nubia Z80 Ultra élu meilleur smartphone Android dans le classement AnTuTu

Les développeurs du benchmark AnTuTu ont publié leur classement de mai sur la satisfaction des utilisateurs envers leurs appareils. Depuis plusieurs mois, le Nubia Z80 Ultra conserve sa première place dans cette liste, avec un taux de satisfaction supérieur à 98 %. Ixbt.com rapporte .

L'Oppo K13 Turbo 5G a pris la deuxième place avec un score de 98 %, tandis que le Xiaomi 17 Ultra by Leica est monté à la troisième place. Ce modèle a évincé l'Oppo Find X8 Ultra du top trois. Le haut de la liste comprend également des appareils tels que le Huawei Mate 70 Pro Premium Edition (97,50 %) et l'Oppo Find N5 (96,19 %).

L'Oppo Find X8 Ultra, le Nubia Z70S Ultra Photographer Edition, l'Oppo Find X8s, le Xiaomi 15 Ultra et le OnePlus Ace 6 complètent le top dix. Fait notable, les dix modèles ont réussi à obtenir un score supérieur à 93 %.

En termes de marques, Oppo domine clairement avec quatre modèles présents dans la liste. Nubia et Xiaomi comptent chacun deux smartphones dans le classement. Fait intéressant, les appareils Samsung, régulièrement présents dans les classements précédents, sont totalement absents de ce top dix.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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