Lancement du plus grand système laser privé au monde

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Lancement du plus grand système laser privé au monde

La startup de fusion nucléaire Xcimer Energy a annoncé mercredi le lancement de son système laser Phoenix. Les représentants de l'entreprise affirment que ce dispositif est le plus grand laser privé au monde. Le projet Xcimer est basé sur les expériences de la National Ignition Facility (NIF), qui a prouvé en 2022 qu'une réaction de fusion contrôlée peut produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Techcrunch.com rapporte cette nouvelle. rapporte .

La technologie NIF fonctionne en dirigeant 192 faisceaux laser sur une petite cible de combustible. L'énergie laser comprime la cible, provoquant la fusion des atomes et la libération d'énergie. Xcimer vise à adapter ce concept pour un usage commercial en utilisant des lasers plus puissants et plus simples. Selon le plan de l'entreprise, deux systèmes laser délivrant des impulsions en microsecondes comprimeront le combustible en nanosecondes.

Le système Phoenix est une étape importante vers une future centrale électrique. Il utilise la technologie d'amplification excimère employée dans la fabrication de semi-conducteurs, mais à des niveaux de puissance bien supérieurs. À pleine capacité, ce laser au fluorure de krypton génère 1 kilojoule d'énergie et possède un cœur de 38 mètres de long. Bien que ce soit un record pour le secteur privé, une centrale commerciale nécessite plus de 12 mégajoules de puissance.

Xcimer Energy prévoit d'achever un prototype d'ici 2028 et de construire sa première centrale de fusion commerciale d'ici le milieu des années 2030. Si elle est mise en œuvre avec succès, cette technologie pourrait fournir à l'humanité une source d'énergie quasi illimitée et propre.

Xcimer EnergyLaser PhoenixFusion NucléaireTechnologieNIF
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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