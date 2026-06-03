VKontakte passe à une nouvelle architecture : Vitesse du site considérablement accrue

L'équipe de VKontakte a terminé la migration des principales sections du site vers une nouvelle architecture Single Page Application (SPA). Selon les développeurs, cette mise à jour a accéléré le temps de chargement initial de la page de 25 % et réduit le temps moyen de transition entre les sections de 3,5 fois. Ixbt.com rapporte cette nouvelle.

Ces changements couvrent les principaux scénarios utilisateurs, notamment le fil d'actualités, les profils, les communautés, la messagerie, les amis, les clips, les photos et la section marché. Avant la transition vers la nouvelle architecture, de nombreux processus de la version web fonctionnaient selon un modèle classique : lors de l'ouverture d'une section, la page attendait une réponse du serveur avant de s'afficher complètement à l'écran.

Désormais, VKontakte affiche plus rapidement la structure de la page à l'utilisateur — telle que la barre supérieure, la navigation et le squelette de la section — avant de la remplir de contenu. Cela permet aux utilisateurs de commencer à interagir avec le service plus tôt et d'éviter les écrans vides lors des transitions entre les sections.

Les changements ont également impacté le processus de développement logiciel : l'équipe a intégré une approche par composants basée sur le système de design de VKontakte. Cela permet d'assembler des interfaces à partir de blocs prêts à l'emploi, garantissant des cycles de publication plus rapides et un style cohérent.