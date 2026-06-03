Éruption solaire de classe X record : Un flux de plasma se dirige vers la Terre

Une puissante éruption de classe X1.0, le niveau le plus élevé, a été enregistrée dans la région active 4455 du Soleil. Il s'agit du troisième événement majeur récent, après des éruptions de classes M9.3 et M7.7. Les experts notent que d'immenses nuages de plasma se dirigent vers la Terre suite à ces processus. Ixbt.com rapporte .

Selon les données de l'Institut de recherche spatiale (IKI) et de l'Institut de physique solaire-terrestre (ISZF) de l'Académie des sciences de Russie, deux éjections de plasma matinales se dirigent vers la Terre. En raison du court intervalle entre les éruptions — environ 5,5 heures — les deux nuages pourraient fusionner en cours de route, formant une masse plus importante à double noyau.

Un tel scénario augmente considérablement la probabilité d'un impact sur la magnétosphère de notre planète. Les calculs actuels prévoient une « double frappe » sur Terre dans la nuit de jeudi à vendredi. Le premier noyau dense devrait arriver vers 00h00 heure de Tachkent, et le second vers 04h00.

Les prévisions indiquent la possibilité de tempêtes géomagnétiques de niveau G3–G4, c'est-à-dire fortes à sévères. Les scientifiques soulignent que la trajectoire du flux de plasma est presque précise et que l'impact sera frontal. Bien que la probabilité d'observer des aurores boréales cette saison soit faible, les experts ne l'excluent pas totalement.