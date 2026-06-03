Meta lance mondialement son agent IA pour WhatsApp Business

Depuis des années, WhatsApp est un outil de communication essentiel pour les entreprises du monde entier. Désormais, Meta intègre l'intelligence artificielle à la plateforme pour la transformer en une application de travail complète pour les PME. Mercredi, l'entreprise a annoncé le déploiement mondial d'un bot de support client appelé Meta Business Agent au sein de WhatsApp. Techcrunch.com rapporte .

Ce projet a été lancé publiquement après près de deux ans de tests menés par Meta dans des pays comme l'Inde et le Mexique. Selon Meta, l'agent IA peut répondre aux questions des clients, recommander des produits, planifier des rendez-vous, trier les demandes de vente et transférer la conversation à un opérateur humain si nécessaire. Ce bot est également déployé sur les DM Instagram.

Actuellement, l'entreprise teste via Business Agent une fonctionnalité fournissant des rapports quotidiens et des analyses sur les chats hors horaires d'ouverture. Cette option est disponible pour certains comptes sur WhatsApp Business, Instagram Pro, Messenger et Meta Business Suite. À l'avenir, l'agent devrait intégrer des fonctions telles que les études de marché, la mise en avant de produits et la gestion de calendrier.

Meta développe également une plateforme permettant aux grandes entreprises de créer des agents personnalisés connectés à des systèmes comme Shopify, Zendesk et Shopee. L'entreprise prévoit de facturer ce service IA via l'abonnement WhatsApp Business Premium. Les grandes entreprises paieront en fonction du nombre de tokens consommés.