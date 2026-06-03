En regardant la période écoulée de 2026, les problèmes de cybersécurité peuvent sembler éclipsés par les guerres mondiales, la crise climatique et les nouvelles pandémies. Cependant, la cybersécurité reste un baromètre crucial des événements sur la scène mondiale. Les botnets intensifient les attaques numériques contre l'Occident, tandis que les gouvernements utilisent les données des citoyens et les infrastructures comme armes contre des populations entières. Parallèlement, des pirates motivés par l'appât du gain continuent de nuire aux secteurs public et privé en exigeant de lourdes rançons. Techcrunch.com rapporte à ce sujet. rapporte .

Aux États-Unis, une fuite de données causée par des erreurs lors de la réforme des agences fédérales par le Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE), dirigé par Elon Musk, fait toujours l'objet d'une enquête. Ce qu'il est advenu des données les plus classifiées de la Social Security Administration (SSA) reste inconnu. Selon les rapports, le DOGE a téléchargé une base de données contenant les numéros de sécurité sociale et les informations personnelles de presque tous les Américains vivants sur un serveur tiers non sécurisé. Il pourrait s'agir du plus grand vol de données de l'histoire des États-Unis.

La situation en Europe est également très complexe. Des groupes de pirates liés à la Russie ont attaqué les systèmes d'approvisionnement en énergie et en eau en Pologne, en Suède et en Norvège. Les réseaux électriques et les usines de traitement des eaux de la Pologne ont été ciblés par des logiciels malveillants, tandis qu'en Norvège, des attaques contre des barrages ont entraîné un gaspillage d'eau important. Ces actions de guerre hybride débordent du domaine numérique pour menacer la vie réelle des populations.

Récemment, dans le contexte de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, des avertissements ont été émis concernant des attaques de pirates iraniens contre des infrastructures critiques américaines. En particulier, les services d'eau privés restent les points les plus vulnérables, car beaucoup ne disposent même pas des défenses de cybersécurité les plus élémentaires. Vers le milieu de l'année 2026, les attaques numériques et les guerres hybrides continuent de représenter une menace sérieuse pour la sécurité mondiale.