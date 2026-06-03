Double spatial : SpaceX lance deux fusées Falcon 9 en une journée

Aujourd'hui, le 3 juin 2026, SpaceX prévoit de lancer simultanément deux fusées Falcon 9 équipées de satellites Starlink. Le premier décollage aura lieu à 13h02 heure de Tachkent depuis Cap Canaveral, en Floride (SLC-40). Cette fusée placera 29 satellites en orbite terrestre basse. Ixbt.com rapporte .

Le second vol est prévu à 19h00 heure de Tachkent depuis la base de Vandenberg en Californie (SLC-4E). Cette mission enverra 24 appareils supplémentaires en orbite. Ainsi, un total de 53 nouveaux satellites seront ajoutés au réseau Starlink en une seule journée. Cela permettra d'améliorer considérablement la couverture Internet haut débit dans les zones reculées de l'hémisphère Nord et sur les routes maritimes.

À l'issue de la mission, les deux premiers étages des fusées Falcon 9 devraient atterrir sur des navires drones autonomes dans l'océan. La technologie réutilisable de SpaceX réduit les coûts de lancement et permet des opérations quasi quotidiennes.

En 2026, SpaceX a déjà mené à bien des dizaines de missions Starlink, et le nombre de satellites actifs en orbite dépasse désormais les 10 000. Ces « doubles lancements » restent un événement rare, car l'entreprise effectuait généralement des vols tous les trois jours.