Double spatial : SpaceX lance deux fusées Falcon 9 en une journée

·57·Technologie
Double spatial : SpaceX lance deux fusées Falcon 9 en une journée

Aujourd'hui, le 3 juin 2026, SpaceX prévoit de lancer simultanément deux fusées Falcon 9 équipées de satellites Starlink. Le premier décollage aura lieu à 13h02 heure de Tachkent depuis Cap Canaveral, en Floride (SLC-40). Cette fusée placera 29 satellites en orbite terrestre basse. Ixbt.com rapporte .

Le second vol est prévu à 19h00 heure de Tachkent depuis la base de Vandenberg en Californie (SLC-4E). Cette mission enverra 24 appareils supplémentaires en orbite. Ainsi, un total de 53 nouveaux satellites seront ajoutés au réseau Starlink en une seule journée. Cela permettra d'améliorer considérablement la couverture Internet haut débit dans les zones reculées de l'hémisphère Nord et sur les routes maritimes.

À l'issue de la mission, les deux premiers étages des fusées Falcon 9 devraient atterrir sur des navires drones autonomes dans l'océan. La technologie réutilisable de SpaceX réduit les coûts de lancement et permet des opérations quasi quotidiennes.

En 2026, SpaceX a déjà mené à bien des dizaines de missions Starlink, et le nombre de satellites actifs en orbite dépasse désormais les 10 000. Ces « doubles lancements » restent un événement rare, car l'entreprise effectuait généralement des vols tous les trois jours.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskEspace
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi lance une batterie externe abordable avec affichage de l'état de santéAujourd'hui, 08:52Starlink lance la lutte contre la fraude : terminaux désactivés dans le monde entierAujourd'hui, 08:28Photos époustouflantes depuis l'espace : Les cosmonautes orbitent quatre fois autour de la TerreAujourd'hui, 07:53Quatre caméras 50 Mpx et batterie 6500 mAh : le Motorola Edge 70 Pro+ dévoiléAujourd'hui, 07:25Les utilisateurs d'iPhone privés de notifications sur Max MessengerAujourd'hui, 07:22
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale