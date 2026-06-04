Meta transforme son jeu de fitness Supernatural en entreprise indépendante

Bien que les tentatives de Meta pour populariser le métavers n'aient pas donné les résultats escomptés, le jeu de fitness VR Supernatural est devenu l'un des projets les plus réussis du secteur. Les utilisateurs de cette application, qui a rendu les entraînements ludiques et pratiques, peuvent désormais être rassurés : le projet ne sera pas fermé. Meta a mené une bataille antitrust de huit mois pour acquérir le studio Within, créateur de ce jeu, pour près de 400 millions de dollars en 2023. Techcrunch.com rapporte cette information. rapport .

Cependant, après tous ces efforts et ces litiges avec la FTC, Meta a licencié une grande partie de son équipe VR et a annoncé qu'elle cesserait d'ajouter du nouveau contenu après quelques années. Cette décision a provoqué un vif mécontentement chez les utilisateurs de Supernatural. Meta a reconsidéré sa décision et a pris une mesure rare : elle a autorisé l'équipe de Supernatural à se séparer pour devenir une entreprise indépendante.

La nouvelle société Supernatural Health reprendra la gestion de l'application à partir de la fin de cette année. Selon le site web de l'entreprise, le jeu conservera ses coachs d'origine et son style unique. Le projet sera dirigé par ses fondateurs initiaux. Cela est perçu comme une conclusion logique et positive pour un projet qui a franchi son stade de croissance grâce aux ressources fournies par Meta.

Les utilisateurs ont accueilli cette nouvelle avec une grande joie. Beaucoup craignaient que Meta n'ait acquis le projet que pour le fermer. Désormais, Supernatural continuera de se développer sous le contrôle d'une équipe indépendante, une issue positive contrairement au sort de nombreuses startups rachetées puis fermées par les géants de la tech.