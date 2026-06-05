Début de la construction de la première centrale nucléaire en Ouzbékistan : Rosatom lance le projet

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Début de la construction de la première centrale nucléaire en Ouzbékistan : Rosatom lance le projet

Une cérémonie solennelle dédiée au début de la construction de la première centrale nucléaire d'Ouzbékistan a eu lieu dans la région de Jizzakh. Les présidents russe et ouzbek, Vladimir Poutine et Chavkat Mirzioïev, ont symboliquement lancé le projet via un pont vidéo. Comme point culminant de l'événement, le « premier béton » a été coulé pour les fondations du futur premier bloc énergétique. Cela a été rapporté par Ixbt.com actualités .

Selon les représentants de la société d'État Rosatom, cette étape confère officiellement à l'installation le statut de « centrale nucléaire en construction » conformément aux normes de l'AIEA. Selon Andreï Petrov, premier directeur général adjoint de Rosatom pour l'énergie nucléaire, une fois la centrale mise en service, elle devrait couvrir jusqu'à 14 % de la consommation d'électricité du pays.

Ce projet constitue une expérience unique pour Rosatom. La centrale nucléaire en Ouzbékistan est construite sur la base du premier contrat d'exportation signé pour la construction d'une petite centrale nucléaire modulaire (SMR) au monde. Le projet comprend deux blocs énergétiques de grande puissance basés sur des réacteurs VVER-1000 et deux blocs équipés de réacteurs RITM-200N d'une puissance de 55 MW chacun.

Selon le plan, une fois que la centrale nucléaire commencera à fonctionner à pleine capacité, elle produira 17,2 milliards de kWh d'électricité par an. Cela servira de facteur clé pour assurer la sécurité énergétique dans la région et accélérer la croissance économique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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