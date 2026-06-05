La NSA utilise le modèle Mythos d'Anthropic pour des cyberopérations

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La NSA utilise le modèle Mythos d'Anthropic pour des cyberopérations

Anthropic a envoyé une équipe d'ingénieurs pour aider l'Agence nationale de sécurité américaine (NSA) à utiliser son modèle d'intelligence artificielle le plus avancé en matière de cybersécurité, Mythos. Selon le Financial Times, citant des sources anonymes, près d'une demi-douzaine de spécialistes aident l'agence de renseignement à adapter le modèle pour des applications spécialisées. Cela a été rapporté par Techcrunch.com rapport .

À l'heure actuelle, il n'existe aucune information précise indiquant que des ingénieurs ou le modèle Mythos sont directement utilisés dans des opérations de piratage. La NSA se concentre principalement sur la collecte de renseignements via des câbles sous-marins, des partenariats d'entreprise et d'autres canaux clandestins, ainsi que sur la réalisation d'opérations cybernétiques offensives contre des adversaires étrangers.

Fait intéressant, en avril, Axios a rapporté que la NSA utilisait le modèle Mythos malgré une interdiction fédérale d'utiliser les technologies d'Anthropic. Le département américain de la Défense avait qualifié Anthropic de « risque pour la chaîne d'approvisionnement » car l'entreprise n'autorisait pas l'utilisation de ses modèles pour la surveillance interne de masse et la création d'armes autonomes.

Anthropic affirme que le modèle Mythos est si puissant dans le domaine de la cybersécurité que ses capacités pourraient être détournées pour identifier des vulnérabilités dans les systèmes de sécurité et mener des attaques de piratage. Pour cette raison, l'entreprise avait restreint l'accès à ce modèle. Actuellement, de nombreux gouvernements s'efforcent d'acquérir cette technologie.

Les représentants de la NSA ont refusé de confirmer ou de démentir ces informations. Anthropic n'a pas non plus fourni de commentaire officiel pour le moment. Ce partenariat devrait intensifier davantage les débats sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la sécurité nationale et la cyberguerre.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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