Changement de direction chez Lucid Motors : Emad Dlala quitte l'entreprise

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Changement de direction chez Lucid Motors : Emad Dlala quitte l'entreprise

Emad Dlala, cadre dirigeant de Lucid Motors, a quitté ses fonctions après la prise de contrôle du nouveau PDG Silvio Napoli. Dlala travaillait au sein de l'entreprise depuis plus de dix ans et avait été récemment nommé responsable de l'ingénierie et des technologies numériques. Son départ marque le premier changement majeur au sein de la direction sous l'ère du nouveau PDG nommé en avril, rapporte Techcrunch.com indique. .

Les représentants de Lucid Motors ont confirmé le départ de Dlala dans une déclaration à TechCrunch, expliquant ce processus par la transformation de l'entreprise visant à accélérer l'innovation et à renforcer la discipline opérationnelle. Désormais, le vice-président de l'ingénierie automobile, Vivek Attaluri, et le vice-président des logiciels, Marc Solsona Palomar, rendront compte directement à Silvio Napoli.

L'entreprise a connu des changements importants ces derniers mois. En février, Lucid Motors avait réduit ses effectifs de 12 %. De plus, une longue recherche a été menée pour trouver un nouveau dirigeant afin de remplacer Peter Rawlinson, parti de manière inattendue début 2025. L'ancien ingénieur en chef Eric Bach avait poursuivi l'entreprise pour licenciement abusif, mais l'affaire est actuellement en cours d'arbitrage.

Le départ de Dlala survient à un moment charnière pour Lucid Motors. L'entreprise se prépare à lancer son premier modèle grand public et abordable, le Cosmos, dans les mois à venir. Attendu à un prix inférieur à 50 000 $, ce véhicule électrique permettra à l'entreprise soutenue par l'Arabie saoudite de conquérir une part de marché importante.

En outre, ces véhicules électriques de nouvelle génération constituent une partie essentielle de l'accord entre Lucid Motors et Uber pour la fourniture de robotaxis. L'entreprise prévoit de développer des modèles Gravity SUV autonomes basés sur la technologie Nuro, et les premiers véhicules sans conducteur devraient apparaître dans les rues de San Francisco d'ici la fin de l'année.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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