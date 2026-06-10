Le nouveau satellite russe à haute résolution sera lancé le 2 septembre

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Le nouveau satellite russe à haute résolution sera lancé le 2 septembre

MT-Lab prévoit de lancer son nouveau satellite KOEN pour la télédétection de la Terre (ERS) en orbite le 2 septembre 2026. Cette information a été annoncée lors de la IVe Conférence scientifique et technique interdépartementale internationale, comme le rapporte Ixbt.com .

KOEN (complexe d'observation optique-électronique) est conçu pour fonctionner en orbite terrestre basse et est capable de capturer des images de la surface de la Terre avec une résolution spatiale allant jusqu'à 0,5 mètre. Une telle performance permet une surveillance extrêmement détaillée de divers objets et territoires.

Les technologies de télédétection sont largement utilisées dans la surveillance de la foresterie, des terres agricoles, des infrastructures et des situations d'urgence. Ces technologies servent de source importante de données pour divers secteurs de l'économie.

Des informations ont également été fournies concernant le développement d'un autre satellite ERS appelé EOS-O. Son vol est prévu pour le premier trimestre 2027. L'appareil opérera sur une orbite à une altitude de 450–550 km et fournira également des images avec une résolution de 0,5 mètre.

Auparavant, le chef de Roskosmos, Dmitry Bakanov, avait souligné que les tâches modernes exigent une résolution beaucoup plus élevée de la part des satellites de télédétection de la Terre que ce qui est actuellement disponible. Les nouveaux projets visent précisément à répondre à ces besoins.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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