Starlink conquiert les compagnies aériennes avec Internet haut débit à haute altitude

La concurrence entre les compagnies aériennes mondiales pour attirer les clients de classe premium s'intensifie. Le Wi-Fi haut débit à bord est passé d'un simple confort à un champ de bataille principal entre le projet Starlink d'Elon Musk et le réseau de satellites Amazon Leo de Jeff Bezos. Starlink contrôle actuellement près des deux tiers de tous les satellites dans l'espace, devenant une source de revenus clé pour SpaceX. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte.

Selon la société d'analyse Valour Consultancy, Starlink a ajouté 11 nouvelles compagnies aériennes à sa clientèle mondiale en 2026. À titre de comparaison, l'entreprise avait signé des contrats avec seulement 3 transporteurs en 2022, 8 en 2024 et 22 en 2025. Amazon, qui continue de développer sa constellation de satellites, a rencontré des difficultés le mois dernier en raison d'un accident lié à une fusée Blue Origin, mais a conclu des accords initiaux avec Delta Air Lines et JetBlue Airways.

L'installation des systèmes Starlink ou Amazon nécessite des investissements majeurs de centaines de millions de dollars pour les compagnies aériennes. Le président d'Amadeus, Decius Valmorbida, a qualifié cette technologie de « révolutionnaire ». Il estime que dans les années à venir, chaque compagnie aérienne se précipitera pour mettre en œuvre sa propre version, car ce service devient une exigence obligatoire plutôt qu'un choix.

Selon les analyses d'Ookla, Starlink fonctionne plusieurs fois plus vite que les systèmes géostationnaires traditionnels car il utilise plus de 10 000 satellites en orbite basse. Southwest Airlines a annoncé avoir choisi le système Starlink pour maintenir son leadership sur le marché. De plus, American Airlines a annoncé qu'elle équiperait plus de 500 de ses avions avec du matériel Starlink à partir de début 2027.