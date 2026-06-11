La NASA critiquée pour l'absence de femmes dans l'équipage d'Artemis III

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La NASA critiquée pour l'absence de femmes dans l'équipage d'Artemis III

L'absence de femmes dans l'équipage sélectionné pour la mission lunaire Artemis III de la NASA a suscité de vives critiques de la part du public. La blogueuse spatiale Alexandra Doten, connue sous le nom d'Astro Alexandra sur le réseau social X, a exprimé son mécontentement : « C'est tout simplement insensé qu'il n'y ait aucune femme dans la mission Artemis III ». C'est ce que rapporte Ixbt.com .

L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a apporté une réponse officielle à ces critiques. Selon lui, les réactions du public vont de la déception à la colère. Isaacman a expliqué pourquoi certaines astronautes expérimentées n'avaient pas été incluses dans la liste.

Il a été indiqué que certaines astronautes sont actuellement affectées à des expéditions sur la International Space Station ou que leurs compétences sont mieux adaptées à d'autres futures missions Artemis. Lors de la formation de l'équipage, le bureau des astronautes a pris en compte des facteurs augmentant la probabilité de succès de la mission, notamment l'expérience de pilote d'essai et la participation à des programmes spécifiques.

Auparavant, la NASA avait présenté une vidéo impressionnante consacrée à la mission Artemis III. Elle montrait les astronautes en route vers le satellite terrestre, les processus de préparation et des images des modules qui seront placés sur la fusée. Néanmoins, la question de l'équilibre des genres continue de faire l'objet de discussions animées parmi les passionnés d'espace.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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