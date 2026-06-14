Ugreen présente les nouveaux appareils NAS de la série Ultra avec processeurs Intel Core

Ugreen, un acteur en pleine croissance sur le marché des technologies de stockage de données, a dévoilé ses modèles de stockage en réseau (NAS) haute performance DXP6800 Ultra et DXP8800 Ultra. Ces appareils se distinguent par leur conception, destinée non seulement à la gestion de gros volumes de données, mais aussi aux tâches nécessitant une puissance de calcul de niveau professionnel. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication Ixbt.com, les nouveaux modèles sont équipés de puces Intel Core modernes, ce qui les place bien au-dessus des serveurs domestiques ordinaires. Les deux appareils disposent d'un boîtier métallique solide avec une alimentation intégrée de 250W, garantissant la stabilité du système et une alimentation suffisante pour plusieurs disques durs.

Capacités techniques et interfaces de connexion

Les ingénieurs d'Ugreen ont accordé une attention particulière aux vitesses de transfert de données sur les nouveaux appareils. Les deux modèles disposent de deux ports RJ45 10GbE, deux ports Thunderbolt 4 et quatre emplacements PCIe Gen4. De telles spécifications techniques sont très utiles pour les studios de production vidéo et les professionnels gérant de grandes bases de données.

Les principales caractéristiques techniques des appareils sont les suivantes :

8 Go de mémoire vive DDR5 SO-DIMM (extensible) ;

128 Go de SSD pour le système ;

Port HDMI 2.1 et lecteur de carte SD 4.0 UHS-II ;

Ports USB-A 10 Gbps et USB-A 480 Mbps.

Le modèle DXP6800 Ultra est propulsé par un processeur Intel Core 5 120U et dispose de 6 baies pour disques. Deux ventilateurs de 90 mm sont chargés du refroidissement de l'appareil. Le prix de ce modèle sur le marché international est estimé à environ 1120 dollars.

Le modèle le plus puissant : DXP8800 Ultra

Le DXP8800 Ultra, fleuron de la gamme, est équipé d'un processeur Intel Core 7 150U encore plus puissant. Ce modèle dispose de 8 baies pour disques, permettant la création d'archives massives. Pour refroidir le matériel plus puissant, deux ventilateurs de 120 mm sont installés. Le prix du modèle phare est fixé à 1620 dollars.

L'intérêt pour les systèmes NAS personnels en tant qu'alternative aux services de stockage cloud augmente. Ces nouveautés d'Ugreen devraient constituer une solution fiable pour les photographes professionnels, les vidéastes et les représentants de petites entreprises afin d'assurer la sécurité des données. La présence de Thunderbolt 4 et de ports réseau 10GbE facilite l'intégration de l'appareil dans les écosystèmes modernes.