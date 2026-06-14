Un soleil sur le bureau : la startup Avalanche obtient des résultats géants avec un mini-réacteur

La startup américaine Avalanche a annoncé avoir surmonté l'un des obstacles les plus importants sur la voie de l'énergie de fusion commerciale. Les ingénieurs de l'entreprise ont réussi à chauffer du plasma à environ 11 millions de degrés Celsius dans un appareil d'un diamètre de seulement 13 centimètres. Ce chiffre est presque égal à la température au cœur du Soleil et est considéré par les experts du secteur comme une preuve clé que la technologie évolue dans la bonne direction. C'est ce que rapporte l'actualité de.

Selon ixbt.com, dans le monde de la physique de la fusion, franchir le cap des 10 millions de degrés est considéré comme un « seuil d'or ». Seule une poignée d'entreprises dans le monde ont réussi à enregistrer un tel résultat. Le succès d'Avalanche est unique car il a été obtenu grâce au réacteur Jyn, extrêmement compact. Habituellement, les projets de fusion sont associés à des installations occupant d'immenses surfaces et nécessitant des milliards de dollars d'investissement.

Compacité et efficacité économique

Les chercheurs mesurent la température du plasma par l'énergie des particules. L'équipe d'Avalanche affirme avoir atteint le niveau de 1 kiloelektronvolt (keV), ce qui correspond exactement à 11 millions de degrés Celsius. Bien sûr, une température élevée ne signifie pas en soi une source d'énergie prête à l'emploi — pour une fusion stable, le plasma doit être maintenu à une certaine densité et pendant une durée déterminée. Cependant, les réacteurs efficaces du futur sont inimaginables sans cette étape.

Le projet affiche également des indicateurs économiques impressionnants. La startup a dépensé moins de 50 millions de dollars pour atteindre ce résultat. À titre de comparaison, d'autres participants à la course à la fusion dépensent des centaines de millions, voire des milliards de dollars avant d'atteindre des jalons similaires. Avalanche parie que les futurs systèmes énergétiques seront des appareils compacts et abordables plutôt que des installations géantes.

Un autre avantage majeur de la petite taille est la possibilité d'améliorer rapidement l'appareil. Selon l'entreprise, la conception du réacteur Jyn a été mise à jour 25 fois depuis l'automne dernier. Dans les projets massifs, il est presque impossible d'apporter des changements à une telle vitesse. Cela permet de corriger rapidement les erreurs technologiques et de tester immédiatement de nouvelles idées en pratique.

Perspectives d'avenir

Les résultats obtenus sont actuellement en attente d'examen par les pairs et de publication officielle par la communauté scientifique. Néanmoins, les données ont été vérifiées indépendamment par un spécialiste du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Si ce concept fait ses preuves lors des prochains tests, une véritable révolution pourrait se produire dans le secteur de l'énergie.

Pour les pays en développement rapide, de telles technologies compactes pourraient revêtir une grande importance à l'avenir. Au lieu de centrales nucléaires géantes, l'émergence de réacteurs à fusion sûrs et compacts capables d'alimenter des quartiers ou de petites zones industrielles pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans l'atteinte de l'indépendance énergétique.