Marché des systèmes de refroidissement en crise : les prix des fluides frigorigènes explosent

Dans un contexte de réchauffement climatique et de demande croissante en appareils électroménagers, une grave pénurie touche le marché des fluides frigorigènes (fréons), composants indispensables des systèmes de refroidissement. En Chine, les prix de ces produits chimiques ont atteint leur plus haut niveau depuis dix ans. Cette situation devrait impacter directement les coûts de production des climatiseurs domestiques, des réfrigérateurs industriels et des véhicules électriques modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, au 12 juin de cette année, le prix moyen du marché du fluide frigorigène R32, largement utilisé dans les climatiseurs, était de 62 500 yuans par tonne. Le prix du R134a, nécessaire aux systèmes de refroidissement des véhicules électriques, a atteint 59 727 yuans. Cela représente une hausse respective de 34,13 % et 30,77 % par rapport à la même période l'an dernier.

Les principales raisons de la hausse des prix

Selon les experts, ce bond des prix est lié à plusieurs facteurs. Premièrement, la demande mondiale d'équipements de refroidissement a fortement augmenté avec l'arrivée de la saison estivale. Deuxièmement, les quotas et restrictions sur la production de fluides frigorigènes nocifs, dans le cadre d'accords environnementaux internationaux, ont entraîné une baisse de l'offre. Cela a créé un déficit réel, et non artificiel, sur le marché.

Cette tendance n'est pas sans importance pour le marché ouzbek. Compte tenu de la forte demande de climatiseurs dans notre pays pendant les mois d'été, une augmentation des coûts des composants et de la maintenance est probable. La Chine étant le plus grand producteur mondial de fluides frigorigènes, les variations de prix y affectent le marché mondial, y compris la région d'Asie centrale.

Le recyclage — la seule solution

La situation actuelle ouvre de nouvelles opportunités pour développer le recyclage et la réutilisation des fluides frigorigènes. Actuellement, le taux mondial de recyclage des fluides frigorigènes est en moyenne de 25 à 35 %. Cependant, en Chine, premier consommateur mondial, ce chiffre reste inférieur à 10 %.

Dans un contexte de pénurie de matières premières et de prix élevés, la récupération des fluides frigorigènes sur les anciens équipements et leur purification pour réutilisation deviennent économiquement rentables. Cela réduit non seulement les coûts pour les fabricants, mais empêche également le rejet de gaz nocifs dans l'atmosphère. Les investissements dans les technologies de ce secteur devraient augmenter à l'avenir.

En conclusion, le marché des fluides frigorigènes entre dans une nouvelle ère. La hausse des prix à un maximum décennal contraint les entreprises industrielles à utiliser les ressources plus efficacement et à rechercher des alternatives écologiques. Pour les consommateurs, cela signifie être plus attentif à l'efficacité énergétique et aux coûts de maintenance lors du choix des appareils de refroidissement.