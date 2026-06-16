Ayaneo annonce la nouvelle console portable Pocket Micro 2

Ayaneo, acteur établi sur le marché des consoles portables, a officiellement confirmé travailler sur le successeur de sa célèbre console Pocket Micro. Attendue depuis plus de deux ans, cette mise à jour s'appelle Pocket Micro 2 et s'adresse aux rétro-gamers ainsi qu'aux amateurs de gadgets compacts. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le modèle original avait attiré l'attention grâce à son design rappelant le légendaire Game Boy Micro et son fonctionnement sous Android. La nouvelle génération promet non seulement des améliorations esthétiques, mais aussi une hausse significative des performances techniques. Selon les informations publiées sur les réseaux sociaux officiels d'Ayaneo, le nouveau gadget sera bien plus puissant que le modèle précédent.

Spécifications techniques et changements attendus

Pour l'instant, les caractéristiques techniques précises et le design de l'Ayaneo Pocket Micro 2 restent secrets. Cependant, selon Ixbt.com, le fabricant a suggéré l'intégration d'un SoC (System on Chip) plus performant. Pour rappel, la première génération de Pocket Micro et sa version abordable Pocket Micro Classic étaient équipées d'un processeur Helio G99.

L'installation d'un nouveau processeur permettra à la console de faire tourner non seulement des jeux rétro, mais aussi des jeux Android plus modernes et gourmands en ressources. Cela augmentera par conséquent la compétitivité de l'appareil. L'entreprise prévoit d'organiser une présentation en ligne prochainement, où tous les détails devraient être révélés.

Les projets d'Ayaneo dans ce domaine ne se limitent pas à la Pocket Micro 2. Il semblerait que la marque ambitionne également de sortir en 2026 un autre modèle au design vertical nommé Konkr Pocket Block. Cela démontre que l'entreprise possède une stratégie à long terme pour le segment des consoles de jeux compactes.

Il est naturel que de tels appareils intéressent également les utilisateurs ouzbeks. Ces dernières années, la demande pour les consoles portables a augmenté dans le pays. Les produits Ayaneo se distinguent généralement par des matériaux de haute qualité et un design unique, ce qui en fait un choix idéal pour les collectionneurs et ceux qui aiment jouer en déplacement.