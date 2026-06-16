Le Soleil entre en « sommeil estival » : une période de calme pour les habitants de la Terre

Une baisse significative de l'activité est observée sur le Soleil, la source lumineuse centrale du système solaire. Les spécialistes de l'Institut de recherche spatiale (IKI) et de l'Institut de physique du Soleil et de la Terre (ISZF) de l'Académie des sciences de Russie ont noté que l'étoile entre dans une phase de « sommeil estival ». Cet état n'est pas seulement saisonnier, mais coïncide également avec la période de déclin général du cycle solaire actuel. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les scientifiques, aucun changement majeur ni éruption dangereuse n'est actuellement observé à la surface du Soleil. D'après Ixbt.com, les processus à la surface de l'étoile sont devenus assez « ennuyeux » et ne présentent aucun danger pour la Terre. Cela suggère l'absence de tempêtes magnétiques puissantes dans les prochaines semaines.

Le risque de tempêtes magnétiques est-il écarté ?

Actuellement, seule une activité d'éruption modérée liée au groupe de taches 4465 persiste sur le Soleil. Cependant, selon les prévisions des experts, les indicateurs principaux devraient tomber à un niveau minimal une fois que les réserves d'énergie de cette zone seront épuisées. Cela contribuera à la stabilisation du champ magnétique terrestre.

De plus, plusieurs grandes protubérances (nuages de gaz) ont été détectées à la surface du Soleil. Même si elles se détachaient de la surface de l'étoile pour être projetées dans l'espace, il est souligné que leur direction ne serait pas vers la Terre. De tels phénomènes ne serviraient qu'à fournir de belles séquences vidéo pour les astronomes.

Le faible niveau d'activité géomagnétique devrait se maintenir pendant environ un mois. C'est une excellente nouvelle, particulièrement pour les personnes souffrant de maladies chroniques sensibles aux tempêtes magnétiques, car les changements brusques de l'atmosphère et les fluctuations de pression seront minimaux durant cette période.

Néanmoins, les scientifiques appellent à rester vigilants. Le Soleil étant un système dynamique, un scénario totalement « calme » n'est pas toujours garanti. Certaines éruptions inattendues peuvent survenir soudainement, mais leur ampleur ne sera pas suffisante pour endommager les systèmes de communication mondiaux ou les réseaux électriques.

Pour les passionnés d'espace et les personnes sensibles à la météo en Ouzbékistan, cette période de « sommeil estival » devrait se dérouler relativement calmement. Les habitants de la Terre pourront profiter d'une stabilité géomagnétique jusqu'à ce que le Soleil atteigne son prochain pic d'activité.