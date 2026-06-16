Vivo prépare le smartphone abordable T5 Lite 5G : batterie 6500 mAh et écran 120 Hz

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Vivo prépare le smartphone abordable T5 Lite 5G : batterie 6500 mAh et écran 120 Hz

La société chinoise Vivo s'apprête à lancer le nouveau modèle T5 Lite 5G afin d'étendre sa populaire série T. Bien que cet appareil appartienne au segment budget, il devrait attirer de nombreux utilisateurs grâce à sa grande autonomie et son système de protection robuste. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans un article.

Selon des informations exclusives publiées par XpertPick, l'avantage principal du nouveau smartphone réside dans son autonomie. L'appareil est équipé d'une batterie massive de 6500 mAh et prend en charge la charge rapide 44 W. Cette performance est supérieure à celle de nombreux modèles flagships, permettant à l'appareil de fonctionner pendant plusieurs jours sans recharge.

Spécifications techniques et caractéristiques de l'écran

Le modèle Vivo T5 Lite 5G est équipé d'un écran LCD de 6,74 pouces. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une fluidité de l'interface. Bien que la résolution soit HD+, une luminosité atteignant 1200 nits permet une lecture confortable même en plein soleil.

À l'intérieur, le smartphone est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 6300. Cette puce garantit des performances stables pour les applications quotidiennes, les messageries et les jeux aux exigences modérées. Plusieurs configurations de mémoire sont proposées selon les besoins de l'utilisateur :

  • 4 GB de RAM et 128 GB de stockage ;
  • 6 GB de RAM et 128 GB de stockage ;
  • 6 GB de RAM et 256 GB de stockage.
Côté caméra, Vivo a opté pour la simplicité. Le panneau arrière dispose d'un module principal de 50 mégapixels, permettant de prendre des photos de qualité en lumière diurne. À l'avant, une caméra de 8 mégapixels est prévue pour les appels vidéo et les selfies.

Protection et design

Le boîtier du smartphone est protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau selon la norme IP65. Il s'agit d'un avantage important pour les appareils de milieu de gamme. L'appareil mesure 8,39 mm d'épaisseur, pèse environ 209 grammes et devrait être commercialisé dans les coloris Twilight Shadow et Ocean Blue.

Sur le marché, la série T de Vivo est reconnue pour son prix abordable et sa fiabilité. La sortie du modèle T5 Lite 5G pourrait être idéale pour ceux qui recherchent un téléphone avec une longue autonomie. Pour l'instant, la date de présentation officielle et le prix n'ont pas été divulgués, mais les insiders soulignent que son prix sera compétitif.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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