Pavel Durov accuse Meta et Reliance d'entraver les activités de Telegram

·24·Technologie
Pavel Durov accuse Meta et Reliance d'entraver les activités de Telegram

Le fondateur du messager Telegram, Pavel Durov, a accusé Reliance, le plus grand opérateur de télécommunications d'Inde, de tenter de limiter les activités du messager à l'échelle mondiale. Selon Durov, l'entreprise a utilisé ses capacités techniques pour bloquer l'accès au réseau Telegram non seulement en Inde, mais aussi au-delà de ses frontières, pour des millions d'utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com l'information .

Cette situation a été réalisée via une méthode de BGP hijacking (Border Gateway Protocol). En conséquence, les utilisateurs de Telegram, dont des centaines de milliers de personnes aux Émirats arabes unis, ont rencontré de graves problèmes de connexion au messager. Durov qualifie ces actions de sabotage délibéré, car l'opérateur Reliance a ignoré de nombreuses demandes concernant les dysfonctionnements survenus.

Concurrence et liens avec Meta

Selon Pavel Durov, une guerre de concurrence pourrait être à l'origine de telles attaques techniques. Le fait est qu'une partie de Reliance est liée à la corporation Meta (propriétaire de WhatsApp). Le fondateur de Telegram a souligné qu'un tel abus du système de routage mondial était suspect. « Je ne serais pas surpris si Reliance et WhatsApp étaient derrière des activités de lobbying pour bannir Telegram en Inde », a-t-il écrit sur son canal.

L'administration du messager a contacté d'autres opérateurs de communication, leur recommandant de rejeter les annonces BGP non autorisées envoyées par Reliance (AS18101). Ces mesures sont nécessaires pour stopper le détournement des routes internet et assurer une connexion stable pour les utilisateurs.

Fin du blocage

Quatre heures après la publication de cette déclaration de Durov, Reliance a été contraint de cesser le routage malveillant. Par la suite, les activités du messager ont été rétablies dans toutes les régions. Le dirigeant de Telegram a remercié son audience et la communauté technique pour leur aide à médiatiser ce problème.

Il convient de noter que l'Inde est l'un des plus grands marchés pour Telegram. Auparavant, diverses tentatives de restriction du messager avaient été entreprises dans ce pays. Durov considère de telles actions comme une erreur et a noté que la création de barrières techniques au lieu d'une concurrence ouverte viole les droits des utilisateurs.

Actuellement, Telegram fonctionne normalement dans le monde entier, y compris en Ouzbékistan. Selon les experts, de tels incidents liés au protocole BGP démontrent une fois de plus la fragilité de la sécurité internet moderne et la capacité des grands fournisseurs à manipuler le trafic international.

TelegramPavel DurovMetaRelianceTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Sony révolutionne les caméras de smartphones : présentation du Lytia L910 avec technologie LOFICSony révolutionne les caméras de smartphones : présentation du Lytia L910 avec technologie LOFICAujourd'hui, 05:53L'immensité de l'univers et les lois de la physique : pourquoi les extraterrestres ne peuvent pas venir sur TerreL'immensité de l'univers et les lois de la physique : pourquoi les extraterrestres ne peuvent pas venir sur TerreAujourd'hui, 03:20Le conflit entre Anthropic et l'administration Trump booste les revenus de l'entrepriseLe conflit entre Anthropic et l'administration Trump booste les revenus de l'entrepriseAujourd'hui, 22:56Apple compromet la confidentialité des utilisateurs : le système Hide My Email changeApple compromet la confidentialité des utilisateurs : le système Hide My Email changeAujourd'hui, 22:28Révolution en astronomie solaire : une optique de 6 millimètres transforme l'exploration spatialeRévolution en astronomie solaire : une optique de 6 millimètres transforme l'exploration spatialeAujourd'hui, 21:29Le Département de la Justice des États-Unis défend xAI d'Elon Musk pour des raisons de sécurité nationaleLe Département de la Justice des États-Unis défend xAI d'Elon Musk pour des raisons de sécurité nationaleAujourd'hui, 21:26
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct