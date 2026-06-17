Pavel Durov accuse Meta et Reliance d'entraver les activités de Telegram

Le fondateur du messager Telegram, Pavel Durov, a accusé Reliance, le plus grand opérateur de télécommunications d'Inde, de tenter de limiter les activités du messager à l'échelle mondiale. Selon Durov, l'entreprise a utilisé ses capacités techniques pour bloquer l'accès au réseau Telegram non seulement en Inde, mais aussi au-delà de ses frontières, pour des millions d'utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com l'information .

Cette situation a été réalisée via une méthode de BGP hijacking (Border Gateway Protocol). En conséquence, les utilisateurs de Telegram, dont des centaines de milliers de personnes aux Émirats arabes unis, ont rencontré de graves problèmes de connexion au messager. Durov qualifie ces actions de sabotage délibéré, car l'opérateur Reliance a ignoré de nombreuses demandes concernant les dysfonctionnements survenus.

Concurrence et liens avec Meta

Selon Pavel Durov, une guerre de concurrence pourrait être à l'origine de telles attaques techniques. Le fait est qu'une partie de Reliance est liée à la corporation Meta (propriétaire de WhatsApp). Le fondateur de Telegram a souligné qu'un tel abus du système de routage mondial était suspect. « Je ne serais pas surpris si Reliance et WhatsApp étaient derrière des activités de lobbying pour bannir Telegram en Inde », a-t-il écrit sur son canal.

L'administration du messager a contacté d'autres opérateurs de communication, leur recommandant de rejeter les annonces BGP non autorisées envoyées par Reliance (AS18101). Ces mesures sont nécessaires pour stopper le détournement des routes internet et assurer une connexion stable pour les utilisateurs.

Fin du blocage

Quatre heures après la publication de cette déclaration de Durov, Reliance a été contraint de cesser le routage malveillant. Par la suite, les activités du messager ont été rétablies dans toutes les régions. Le dirigeant de Telegram a remercié son audience et la communauté technique pour leur aide à médiatiser ce problème.

Il convient de noter que l'Inde est l'un des plus grands marchés pour Telegram. Auparavant, diverses tentatives de restriction du messager avaient été entreprises dans ce pays. Durov considère de telles actions comme une erreur et a noté que la création de barrières techniques au lieu d'une concurrence ouverte viole les droits des utilisateurs.

Actuellement, Telegram fonctionne normalement dans le monde entier, y compris en Ouzbékistan. Selon les experts, de tels incidents liés au protocole BGP démontrent une fois de plus la fragilité de la sécurité internet moderne et la capacité des grands fournisseurs à manipuler le trafic international.