Snap présente ses nouvelles lunettes AR : prix et chute des actions

Snap a officiellement dévoilé la nouvelle génération de ses lunettes AR (réalité augmentée) très attendues et développées pendant plus de dix ans : le modèle Spectacles. Cependant, cette nouveauté technologique n'a pas été accueillie avec l'enthousiasme espéré par les investisseurs. Suite à la présentation, la valeur des actions de la société a chuté considérablement, indiquant que le marché doute du succès commercial du nouveau produit. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les données d'ixbt.com, les actions de Snap ont chuté de plus de 5 % après la présentation du nouvel appareil. Alors que le prix d'une action était de 5,86 dollars mardi, il est tombé à 4,83 dollars mercredi matin. Il convient de noter que la situation financière globale de l'entreprise sur un an n'est pas stable — la valeur des actions a diminué de 30 % au total au cours des 12 derniers mois.

Question du prix et public cible

La principale préoccupation des experts et des investisseurs est le prix excessif des lunettes Spectacles. L'entreprise a fixé le prix de ce gadget à près de 2 200 dollars. Ce prix est beaucoup trop élevé pour les adolescents et les jeunes, qui constituent la base des utilisateurs de la plateforme Snap. Selon les observateurs, une telle stratégie de prix pourrait entraver l'adoption massive du produit et l'augmentation des revenus de l'entreprise.

Le PDG de Snap, Evan Spiegel, a défendu le prix du produit lors d'une interview avec la chaîne CNBC. Selon lui, les Spectacles ne sont pas de simples lunettes, mais un véritable ordinateur. « Cet appareil doit être considéré comme un ordinateur, c'est pourquoi son prix est aligné sur celui des ordinateurs portables ou de bureau haut de gamme », a expliqué Spiegel.

Concurrence et positionnement sur le marché

En comparant son produit aux autres appareils du marché, Evan Spiegel a souligné que les Spectacles occupent une place unique. Selon lui, les nouvelles lunettes sont plus puissantes que les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta, mais plus compactes et confortables que le casque Apple Vision Pro. Si l'appareil de Meta est moins cher, sa puissance de calcul est faible, tandis que le produit d'Apple est très puissant, mais lourd et coûteux.

Le dirigeant de Snap a insisté sur le fait que le nouveau modèle Spectacles est à la fois confortable à porter et suffisamment puissant pour les technologies de calcul immersif. Néanmoins, les analystes de marché prédisent qu'il sera difficile pour un gadget à 2 200 dollars de trouver sa place sur le marché de la consommation de masse. Pour l'instant, les investisseurs attendent de voir comment cette étape innovante de Snap affectera les résultats financiers.