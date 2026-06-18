Ugreen présente la batterie externe compacte et puissante PB541

La marque Ugreen, reconnue sur le marché des gadgets modernes pour ses accessoires de qualité, a dévoilé en Chine son nouveau chargeur portable modèle PB541. Cet appareil devrait attirer de nombreux utilisateurs grâce à ses dimensions compactes, sa haute capacité de transmission de puissance et son prix abordable. Le nouveau modèle est actuellement disponible sur la plateforme JD.com pour environ 29 dollars (199 yuans). C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La base de l'Ugreen PB541 est constituée de deux cellules lithium-ion ATL de 5000 mAh connectées en série. Avec une capacité énergétique totale de 39,1 Wh, cette batterie est très pratique pour un usage quotidien. La particularité de l'appareil réside dans son câble USB-C intégré au boîtier, qui sert non seulement à la transmission d'énergie, mais aussi de sangle pour transporter l'appareil.

Spécifications techniques et charge rapide

L'appareil est équipé de trois ports : deux USB-C et un USB-A. Le câble USB-C intégré fournit une puissance de sortie allant jusqu'à 45 W, permettant de charger rapidement des smartphones et même certains ordinateurs portables. De plus, la batterie elle-même peut être rechargée à 36 W via ce port. Le port USB-A dispose, quant à lui, d'une capacité de transmission de 22,5 W.

Selon les informations d'ixbt.com, la PB541 peut charger trois appareils simultanément. Elle prend en charge presque tous les protocoles de charge rapide modernes, notamment les technologies PD, PPS, QC, AFC et FCP. Cela en fait un assistant universel pour les gadgets Apple, Samsung et d'autres marques leaders.

Fonctions intelligentes et design

Un écran couleur est situé sur le côté de la batterie, affichant des informations cruciales pour l'utilisateur. On peut notamment voir le niveau de charge, la consommation actuelle, le temps restant jusqu'à la charge complète, la température et l'état général de la batterie. De plus, l'appareil peut être connecté à l'application Ugreen Smart Life via Bluetooth.

Le fabricant a également mis l'accent sur la durée de vie de ce modèle : la batterie peut supporter jusqu'à 800 cycles de charge. Le boîtier est fabriqué en plastiques PC et ABS résistants, pour un poids de seulement 226,4 grammes.

Dimensions : 111 × 71 × 17,8 mm ;

Poids : 226,4 grammes ;

Puissance de sortie maximale : 45 W ;

Connectivité : Bluetooth et application mobile.

Ce nouveau modèle est une version améliorée de la version PB610 précédente, se distinguant par un boîtier plus mince et un placement plus ergonomique de l'écran. Étant donné la forte demande pour les produits Ugreen sur le marché ouzbek, il est fort probable que ce modèle apparaisse bientôt sur les étagères des détaillants locaux.