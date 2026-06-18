Guide pour les utilisateurs de Google Docs : comment désactiver l'IA Gemini

Google intègre activement l'IA Gemini dans tous ses services, y compris l'éditeur de texte Google Docs. Cependant, pour de nombreux utilisateurs, la fenêtre « Écrire avec Gemini » (Write with Gemini), omniprésente lors de la rédaction de documents, devient un facteur de distraction plutôt qu'une aide. Pour ceux qui souhaitent se concentrer sur leur travail, la question de masquer complètement cette fonction est devenue cruciale. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Souvent, les utilisateurs tentent simplement de fermer l'interface Gemini dans la fenêtre Google Docs, mais il s'agit d'une solution temporaire. Selon Ixbt.com, le chatbot d'IA ne répond pas toujours précisément aux demandes de désactivation ou se contente de fermer la fenêtre de discussion. Cela entraîne la persistance des éléments AI dans l'espace de travail de l'utilisateur.

Gestion des fonctions intelligentes

Le moyen le plus efficace de se débarrasser des pop-ups d'IA dans Google Docs et du bouton « Aide-moi à rédiger » (Help me write) qui apparaît près du curseur est de modifier les paramètres de Google Workspace. Le fait que ce processus ne s'effectue pas directement dans le document, mais via le service de messagerie Gmail, peut être inattendu pour beaucoup.

Pour désactiver l'IA, les étapes suivantes sont recommandées :

Accédez aux paramètres de Gmail et cliquez sur le bouton « Voir tous les paramètres » (See all settings) ;

Allez dans l'onglet « Général » (General) ;

Trouvez l'option « Fonctionnalités intelligentes et personnalisation » (Smart features and personalization) ;

Désactivez cette fonction et enregistrez les modifications.

Cette action s'applique non seulement à Google Docs, mais aussi aux autres services de l'écosystème Google. Cela libère l'utilisateur de l'obligation de fermer manuellement la fenêtre Gemini à chaque ouverture de nouveau document. Il est important de noter que lorsque ce paramètre est désactivé, certaines capacités de saisie automatique et de recherche intelligente proposées par Google peuvent également être limitées.

Cette question est également importante pour les utilisateurs ouzbeks car, depuis que Gemini supporte la langue ouzbèke, l'activité du service dans l'interface a considérablement augmenté. Pour les professionnels souhaitant une concentration maximale, la méthode ci-dessus est la solution la plus appropriée. Alors que les géants technologiques imposent l'IA, le maintien d'un choix pour l'utilisateur sert la productivité du travail.