Guide pour les utilisateurs de Google Docs : comment désactiver l'IA Gemini

·19·Technologie
Guide pour les utilisateurs de Google Docs : comment désactiver l'IA Gemini

Google intègre activement l'IA Gemini dans tous ses services, y compris l'éditeur de texte Google Docs. Cependant, pour de nombreux utilisateurs, la fenêtre « Écrire avec Gemini » (Write with Gemini), omniprésente lors de la rédaction de documents, devient un facteur de distraction plutôt qu'une aide. Pour ceux qui souhaitent se concentrer sur leur travail, la question de masquer complètement cette fonction est devenue cruciale. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Souvent, les utilisateurs tentent simplement de fermer l'interface Gemini dans la fenêtre Google Docs, mais il s'agit d'une solution temporaire. Selon Ixbt.com, le chatbot d'IA ne répond pas toujours précisément aux demandes de désactivation ou se contente de fermer la fenêtre de discussion. Cela entraîne la persistance des éléments AI dans l'espace de travail de l'utilisateur.

Gestion des fonctions intelligentes

Le moyen le plus efficace de se débarrasser des pop-ups d'IA dans Google Docs et du bouton « Aide-moi à rédiger » (Help me write) qui apparaît près du curseur est de modifier les paramètres de Google Workspace. Le fait que ce processus ne s'effectue pas directement dans le document, mais via le service de messagerie Gmail, peut être inattendu pour beaucoup.

Pour désactiver l'IA, les étapes suivantes sont recommandées :

  • Accédez aux paramètres de Gmail et cliquez sur le bouton « Voir tous les paramètres » (See all settings) ;
  • Allez dans l'onglet « Général » (General) ;
  • Trouvez l'option « Fonctionnalités intelligentes et personnalisation » (Smart features and personalization) ;
  • Désactivez cette fonction et enregistrez les modifications.
Cette action s'applique non seulement à Google Docs, mais aussi aux autres services de l'écosystème Google. Cela libère l'utilisateur de l'obligation de fermer manuellement la fenêtre Gemini à chaque ouverture de nouveau document. Il est important de noter que lorsque ce paramètre est désactivé, certaines capacités de saisie automatique et de recherche intelligente proposées par Google peuvent également être limitées.

Cette question est également importante pour les utilisateurs ouzbeks car, depuis que Gemini supporte la langue ouzbèke, l'activité du service dans l'interface a considérablement augmenté. Pour les professionnels souhaitant une concentration maximale, la méthode ci-dessus est la solution la plus appropriée. Alors que les géants technologiques imposent l'IA, le maintien d'un choix pour l'utilisateur sert la productivité du travail.

GoogleGeminiGoogle DocsIntelligence ArtificielleTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Apple change de stratégie : premiers détails sur l'iPhone Air 2Apple change de stratégie : premiers détails sur l'iPhone Air 2Aujourd'hui, 01:57Les prix de l'iPhone devraient augmenter considérablement à cause de l'IALes prix de l'iPhone devraient augmenter considérablement à cause de l'IAAujourd'hui, 23:27Ugreen présente la batterie externe compacte et puissante PB541Ugreen présente la batterie externe compacte et puissante PB541Aujourd'hui, 23:25Le service Whoosh continue de croître : le marché de la micromobilité franchit une nouvelle étapeLe service Whoosh continue de croître : le marché de la micromobilité franchit une nouvelle étapeAujourd'hui, 22:55Le profit de l'IA ira aux applications plutôt qu'aux détenteurs de la technologieLe profit de l'IA ira aux applications plutôt qu'aux détenteurs de la technologieAujourd'hui, 21:56L'investisseur renommé Roelof Botha rejoint le conseil d'administration de SpaceXL'investisseur renommé Roelof Botha rejoint le conseil d'administration de SpaceXAujourd'hui, 20:58
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti