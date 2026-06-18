La société Blue Origin, appartenant à Jeff Bezos, a franchi une étape technologique majeure dans l'exploration spatiale. Le moteur-fusée BE-7 développé par l'entreprise a fonctionné sans interruption pendant 2500 secondes (plus de 41 minutes) lors d'un essai, établissant un record absolu parmi les moteurs turbopompes à ergols liquides. Ce succès constitue une étape cruciale pour les futures missions de la NASA visant l'exploration de la Lune. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Dave Limp, responsable de Blue Origin, le moteur a fonctionné de manière stable avec une poussée de 10 000 livres-force (environ 4,5 tonnes) durant les tests. Ce résultat prouve non seulement la stabilité technologique, mais aussi la durabilité de la nouvelle génération d'engins spatiaux. Ce record a été largement couvert par la publication ixbt.com.

Le record de la Space Shuttle est dépassé

Il convient de noter que le record précédent appartenait au moteur RS-25 du célèbre système Space Shuttle. Lors d'essais menés en 1988, ce moteur avait fonctionné pendant 2017 secondes. En s'appuyant sur les expériences passées, les ingénieurs de Blue Origin ont réussi à améliorer ce chiffre de près de 8 minutes, témoignant des progrès considérables de l'ingénierie moderne.

Le moteur BE-7 devrait devenir l'élément central du module d'alunissage Blue Moon à l'avenir. Bien qu'un fonctionnement continu de 41 minutes ne soit pas nécessaire lors de missions réelles, de tels tests extrêmes sont essentiels pour vérifier la fiabilité de la structure. Ce processus fournit aux ingénieurs des données précieuses sur le comportement du moteur sous des charges maximales.

Les étapes les plus critiques pour les moteurs-fusées sont généralement le démarrage, l'arrêt et la modulation de la poussée. Le fonctionnement en régime stable réduit l'usure des composants grâce au système de refroidissement régénératif. Néanmoins, un fonctionnement constant pendant 2500 secondes démontre la perfection de la gestion thermique et du système d'alimentation en carburant du moteur.

Le programme Blue Moon est réalisé en collaboration avec la NASA et aura pour mission de transporter du fret et des équipages pour la colonisation de la Lune. L'équipe de Blue Origin considère ce record comme le début d'une nouvelle ère dans l'industrie spatiale. La direction de l'entreprise a exprimé sa gratitude envers tous les ingénieurs ayant contribué à ce résultat.

Cette réussite revêt également une importance scientifique pour les pays où l'intérêt pour les technologies spatiales croît, comme l'Ouzbékistan. De telles courses technologiques à l'échelle mondiale contribuent à réduire le coût des vols spatiaux et à augmenter le niveau de sécurité.