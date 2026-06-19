NASA et Relativity Space signent un contrat historique pour l'exploration de Mars

L'administration nationale américaine de l'aéronautique et de l'espace (NASA) a signé un contrat stratégique avec l'entreprise privée Relativity Space pour mener la mission Aeolus, dédiée à l'étude de l'atmosphère de Mars. Ce projet devrait marquer un tournant majeur dans l'histoire de l'exploration spatiale, car il pourrait s'agir de la première sonde scientifique envoyée vers une autre planète par une entreprise privée. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

L'objectif principal de la mission Aeolus est de placer un appareil spécialisé en orbite autour de la planète rouge. Cet engin sera équipé de quatre instruments scientifiques modernes et collectera quotidiennement des données sur les tempêtes de poussière, la vitesse du vent et les variations de température sur Mars. Selon ixbt.com, ces observations serviront à créer un système de surveillance météorologique régulier sur Mars.

La première station météo privée pour Mars

Ce projet revêt une importance non seulement scientifique, mais aussi pratique. Une compréhension précise des processus atmosphériques martiens est cruciale pour assurer la sécurité des futurs atterrisseurs et des expéditions habitées. La NASA est responsable de la partie scientifique et de l'instrumentation, tandis que Relativity Space a pris en charge le développement et le lancement de la fusée et du vaisseau spatial.

Le modèle contractuel est similaire aux programmes de livraison de fret vers la Station spatiale internationale et aux vols commerciaux vers la Lune de la NASA. Cette approche permet à l'agence gouvernementale de réduire les coûts de la mission et d'obtenir des données scientifiques plus rapidement en transférant une partie des risques technologiques au partenaire privé.

Un défi sérieux pour Relativity Space

Le lancement de la mission est prévu pour 2028, ce qui représente un délai très court pour Relativity Space. L'entreprise doit simultanément finaliser l'appareil et préparer sa nouvelle fusée Terran R. Il convient de noter que le premier vol de la fusée Terran-1 en 2023 s'était soldé par un échec.

Actuellement, depuis que l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a rejoint l'entreprise en tant qu'investisseur principal et dirigeant, l'attention s'est portée sur le système plus imposant Terran R. Pour la NASA, cela représente également un certain risque, car Relativity Space n'a pas encore pleinement fait ses preuves dans la logistique spatiale lourde. Les expériences passées montrent que les startups spatiales sont souvent confrontées à des difficultés financières ou à des retards techniques.

Si Aeolus est lancée à temps, elle entrera dans l'histoire comme le premier projet scientifique privé à atteindre Mars. Ce sera un test majeur non seulement pour les technologies de Relativity Space, mais aussi pour le nouveau modèle d'économie spatiale où les agences gouvernementales s'appuient de plus en plus sur le secteur privé.