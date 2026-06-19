Nouvelle méthode de récupération rapide de compte introduite dans le messager Max

Le messager russe Max a considérablement simplifié le processus de récupération des comptes bloqués pour ses utilisateurs. Désormais, les utilisateurs de la plateforme pourront restaurer automatiquement l'accès à leurs profils sans avoir à contacter le support technique. Cette nouveauté vise à accroître l'efficacité de l'utilisation du système. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Le nouveau système est basé sur la technologie Mobile ID des opérateurs de télécommunications, permettant une vérification rapide de l'identité de l'utilisateur via son numéro. Selon ixbt.com, cette fonction est pour l'instant accessible uniquement aux utilisateurs possédant des cartes SIM russes et ne se trouvant pas en itinérance. Cela garantit le fonctionnement précis du système en tant que mesure de sécurité.

Comment se déroule le processus de récupération ?

Le processus de récupération du compte se compose de plusieurs étapes et s'effectue directement dans l'application mobile. Après un échec de connexion, un lien spécial est proposé à l'utilisateur. Ensuite, le système compare les données avec la base de l'opérateur via le navigateur et confirme l'identité.

Plusieurs exigences techniques sont nécessaires pour que le processus réussisse. En particulier, l'utilisateur doit temporairement désactiver le service VPN et la connexion Wi-Fi pour utiliser l'internet mobile. Ce n'est qu'ensuite qu'il est demandé de saisir le numéro de téléphone et le mot de passe dans l'application Max et d'appuyer sur le bouton de récupération.

Si la méthode automatique ne fonctionne pas pour une raison quelconque, les utilisateurs peuvent recourir à la méthode traditionnelle, à savoir une demande écrite au service d'assistance. Cependant, le nouveau système est capable de résoudre le problème sans intervention humaine dans la plupart des cas.

Fonctionnalités supplémentaires pour les utilisateurs d'iPhone

Il convient également de noter que la possibilité de recevoir des notifications push du messager Max a été récemment rétablie pour les propriétaires d'iPhone. Cependant, ce processus a une forme légèrement différente. Les notifications ne sont pas envoyées via l'application principale, mais via la version web à l'adresse web.max.ru.

Ces changements visent à accroître la compétitivité de la plateforme Max. De telles solutions technologiques sont également intéressantes pour les utilisateurs ouzbeks, car les services intégrés avec les opérateurs mobiles locaux pourraient stimuler le développement des messagers régionaux à l'avenir.