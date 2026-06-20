Apple corrige une vulnérabilité critique dans les Beats Studio Buds

Apple a annoncé une nouvelle mise à jour logicielle pour les écouteurs sans fil Beats Studio Buds. Cette mise à jour corrige une faille de sécurité grave permettant l'écoute clandestine des conversations de l'utilisateur via Bluetooth. Cette vulnérabilité permettait aux cybercriminels de capturer le signal audio du microphone en se trouvant dans l'espace personnel de l'utilisateur. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Cette faille, identifiée sous la référence CVE-2025-20701, a été évaluée à 8,8 sur l'échelle de risque de 10 points. Le problème est lié au processus d'authentification des puces Bluetooth, permettant à un attaquant de se faire passer pour un appareil de confiance précédemment connecté. Par conséquent, une personne tierce pouvait contourner les systèmes de sécurité et se connecter aux écouteurs.

Risque d'écoute clandestine et conclusions des chercheurs

Selon ixbt.com, les chercheurs Dennis Heinze et Frieder Steinmetz ont démontré cette méthode d'attaque en pratique. Si les écouteurs sont en mode attente de connexion ou de recherche, une personne à proximité peut entendre les sons provenant du microphone, y compris les conversations téléphoniques. Cela représente une menace sérieuse pour la vie privée de l'utilisateur.

Apple a confirmé le problème et a publié la version Beats Firmware Update 1B211. Cette mise à jour s'installe automatiquement lorsque les écouteurs sont connectés à un iPhone, un iPad ou un Mac. Il est recommandé aux utilisateurs de vérifier la version du logiciel via les paramètres Bluetooth de leurs appareils.

Problèmes généralisés dans l'industrie

Il s'est avéré que cette vulnérabilité ne se limite pas aux produits Apple, mais concerne également de nombreuses autres marques utilisant des puces Bluetooth fabriquées par Airoha Systems. Notamment, des marques populaires comme Jabra, Bose et JBL ont également commencé à publier des mises à jour de sécurité pour leurs appareils.

Les experts soulignent que ce type d'attaques ne se limite pas à la capture de signaux audio, mais peut également permettre le vol de données telles que la liste de contacts et l'historique des appels. Cependant, de tels scénarios complexes dépendent des spécifications techniques de chaque appareil.

Parallèlement, d'autres types d'attaques nommées WhisperPair ont été détectées dans le secteur. Elles sont liées au protocole Google Fast Pair et ont affecté des produits de marques telles que Sony, Nothing et OnePlus. Les spécialistes de la cybersécurité conseillent aux utilisateurs, par mesure de précaution, de désactiver le Bluetooth lorsqu'ils ne l'utilisent pas.