Des scientifiques chinois créent une batterie solide longue durée pour les voitures électriques

Des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences ont annoncé une avancée majeure dans le domaine énergétique. Le nouvel électrolyte gel composite organique-inorganique qu'ils ont développé permet de prolonger considérablement la durée de vie des batteries de voitures électriques. Cette technologie vise à résoudre le problème de la dégradation de la capacité, le point faible des batteries modernes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article .

La nouvelle architecture est conçue pour éliminer les barrières traditionnelles aux interfaces des électrolytes solides. Les chercheurs ont réussi à remodeler la composition chimique du polyfluorure de vinylidène à l'aide d'oxychlorure de lithium. Il en a résulté un réseau spécial assurant un mouvement continu et à faible résistance des ions lithium. Cette découverte combine la conductivité élevée des éléments inorganiques avec la flexibilité des polymères organiques.

Spécifications techniques et stabilité

Selon les résultats des tests en laboratoire, le nouvel électrolyte présente une conductivité ionique optimale de 2,73 x 10-4 Sm/cm. De plus, il a démontré une fenêtre électrochimique supérieure à 4,78 Volts. Ces indicateurs garantissent un fonctionnement sûr et efficace de la batterie , même sous haute tension.

En termes de résistance mécanique, le nouveau développement a également montré des résultats élevés. Le module de Young du matériau s'est élevé à 892,53 MPa, permettant de protéger efficacement les structures internes de la batterie contre la pression externe et les déformations. Une telle robustesse réduit le risque d'incendie résultant de dommages physiques.

Le résultat le plus impressionnant a été enregistré lors des tests d'endurance. Des cellules complètes utilisant une cathode nickel-cobalt-aluminium ont conservé 84,15 % de leur capacité après 350 cycles de charge. En comparaison, ces indicateurs sont nettement supérieurs à ceux des batteries à oxydes traditionnels basés sur le lithium, le lanthane, le zirconium et le titane.

Importance industrielle

Actuellement, l'un des plus grands problèmes pour les propriétaires de voitures électriques est la perte de capacité de la batterie après quelques années d'utilisation. Ce développement des scientifiques chinois permet de se rapprocher du concept de « batterie éternelle » recherché par Tesla et d'autres grands constructeurs. Selon Ixbt.com, la nouvelle structure a démontré un fonctionnement stable pendant plus de 2500 heures à une densité de courant de 0,1 mA/cm2.

Si cette technologie est mise en œuvre dans la production de masse, non seulement l'autonomie des voitures électriques augmentera, mais leur valeur sur le marché secondaire se stabilisera également. En effet, la conservation prolongée de la capacité de la batterie est le facteur principal déterminant la durée de vie globale du véhicule.