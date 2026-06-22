Partenariat Google DeepMind et A24 : l'ère de l'AI commence à Hollywood

Les liens entre les technologies d'intelligence artificielle et l'industrie cinématographique passent à un nouveau stade. Google DeepMind a annoncé un partenariat stratégique avec A24, l'un des studios indépendants les plus prestigieux de Hollywood. Dans le cadre de cet accord, le géant technologique investit 75 millions de dollars pour intégrer l'AI dans les processus de production cinématographique. Cette étape est attendue non seulement comme une innovation technologique, mais aussi comme un tournant majeur dans la fusion de l'art cinématographique traditionnel et des hautes technologies. C'est ce que rapporte Techcrunch.com l'information .

Selon le Wall Street Journal, cet investissement est considéré comme un partenariat « du genre premier ». Le studio A24 est reconnu pour ses œuvres oscarisées telles que « Everything Everywhere All At Once » et son récent blockbuster « Backrooms ». Désormais, les experts de Google DeepMind s'appuieront sur l'expérience créative de ce studio pour développer de nouveaux outils numériques destinés directement aux réalisateurs et aux directeurs de la photographie.

Synergie entre créateurs et technologie

Demis Hassabis, cofondateur et PDG de Google DeepMind, a souligné que la meilleure façon de développer l'AI est de collaborer avec les artistes qui l'utiliseront directement. Selon lui, en travaillant avec des leaders du secteur comme A24, l'entreprise peut créer de véritables outils qui enrichiront l'art du storytelling et aideront les créateurs à concrétiser leurs idées.

Ces dernières années, le studio A24 a réalisé des projets majeurs avec des stars mondiales telles que Timothée Chalamet et Anne Hathaway. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, ces acteurs et d'autres membres de l'équipe créative fourniront leurs retours lors des tests des nouvelles technologies. Cela garantira que l'AI ne soit pas seulement un outil mécanique dans le monde du cinéma, mais un véritable assistant créatif.

Concurrence sectorielle et changements futurs

Bien que des débats continuent à Hollywood sur l'utilisation de l'AI, les grands acteurs franchissent des étapes audacieuses. L'accord entre Google DeepMind et A24 n'est pas le seul exemple. Auparavant, Netflix avait annoncé l'acquisition d'Interpositive, une société appartenant à Ben Affleck qui développe des outils d'AI pour les cinéastes.

De même, l'année dernière, MGM Studios, filiale d'Amazon, a lancé un département spécialisé dans l'application de technologies modernes pour la production télévisuelle et cinématographique. De telles tendances indiquent que les processus de tournage, de montage et de création d'effets visuels seront radicalement transformés dans un avenir proche. Pour les marchés en développement comme l'Ouzbékistan, ces technologies pourraient jouer un rôle crucial pour améliorer la qualité du cinéma et réduire les coûts de production.