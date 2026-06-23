Le fabricant de puces AI Groq lève 650 millions de dollars

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Le fabricant de puces AI Groq lève 650 millions de dollars

La société Groq, qui concurrence des géants comme NVIDIA sur le marché des puces d'intelligence artificielle, a officiellement confirmé avoir levé 650 millions de dollars de nouveaux investissements pour étendre ses activités et mettre en œuvre des changements stratégiques. Cette étape intervient à un moment critique pour l'entreprise, car Groq a récemment cédé une partie de sa propriété intellectuelle technologique et ses experts clés dans le cadre d'un accord complexe avec NVIDIA. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon ixbt.com, ce tour de table devrait augmenter considérablement la valeur boursière de l'entreprise, bien que les chiffres exacts n'aient pas encore été divulgués. Pour rappel, Groq était valorisée à 6,9 milliards de dollars en septembre dernier. Les nouveaux fonds serviront non seulement à moderniser la base technologique, mais aussi à remplacer les cadres clés partis chez NVIDIA.

Accord conflictuel avec NVIDIA et rotation du personnel

En décembre dernier, un contrat de licence particulier a été signé entre NVIDIA et Groq. À l'issue de cet accord, le fondateur et PDG de Groq, Jonathan Ross, ainsi que le président Sunny Madra et plusieurs ingénieurs importants ont rejoint NVIDIA. Ce processus, qualifié dans le monde technologique de « not-acqui-hire » (attraction de talents sans acquisition complète), a rapporté des profits importants aux investisseurs de Groq, mais a créé un vide dans la direction de l'entreprise.

La direction de Groq est désormais assurée par l'un des cofondateurs, Doug Wightman. Afin de renforcer ses effectifs, l'entreprise a nommé Alan Rice, fort de son expérience chez des géants comme xAI et Meta, au poste de directeur des opérations (COO). Des spécialistes de Microsoft et d'autres technologies cloud ont également rejoint l'équipe.

Nouvelle stratégie : focus sur les services cloud

Groq est célèbre pour ses puces appelées Language Processing Unit (LPU), qui permettent d'augmenter considérablement la vitesse d'inférence dans les systèmes d'AI. Cependant, après que NVIDIA a acquis la licence de cette technologie et présenté son système Nvidia Groq 3 LPX, Groq a décidé de modifier son modèle économique.

L'entreprise se concentre désormais sur le business du « neocloud » (services cloud de nouvelle génération). Actuellement, Groq a annoncé avoir atteint les résultats suivants :

  • 13 centres de données établis en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique ;
  • plus de 5 millions de développeurs et des milliers d'entreprises d'AI sont servis ;
  • des billions de tokens (unités de texte) sont traités chaque semaine.
L'activation d'entreprises comme Groq est cruciale pour les marchés en développement comme l'Ouzbékistan. En effet, l'augmentation de la concurrence sur le marché des puces d'AI contribue à réduire le coût des services de cloud computing pour les utilisateurs finaux et à démocratiser les technologies. Avec son nouvel investissement, Groq tente de prouver qu'elle peut résister à la domination de NVIDIA.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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