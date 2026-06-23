Google DeepMind et le studio A24 lancent un partenariat sur l'IA

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Google DeepMind et le studio A24 lancent un partenariat sur l'IA

DeepMind, la division de Google, l'un des géants technologiques mondiaux, et le célèbre studio américain A24 ont annoncé un nouveau programme de recherche. L'objectif principal de cette collaboration est de créer et de mettre en œuvre des outils innovants basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour l'industrie cinématographique. Ce projet devrait marquer le début d'une nouvelle ère dans la fusion de la technologie et de l'art. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Les développements de pointe du laboratoire DeepMind seront désormais étroitement liés aux processus créatifs du studio A24. A24 occupe une place particulière dans le cinéma mondial grâce à ses films d'auteur et son approche expérimentale. Les parties soulignent que les nouveaux outils ne seront pas développés en laboratoire, mais seront basés sur les besoins réels des réalisateurs et des producteurs.

Processus créatif et intégration technologique

Dans le cadre de ce partenariat, une équipe de chercheurs et de cinéastes testeront ensemble de nouvelles technologies. Ce processus couvrira toutes les étapes, de la préparation des films jusqu'à la post-production (montage et effets visuels). Les experts de Google DeepMind étudieront les méthodes de travail des créateurs de films pour concevoir des systèmes les aidant dans la narration et la création de contenu visuel.

Il convient également de noter que Google a investi dans le studio A24 afin de renforcer davantage ce partenariat. Cette étape prouve que le projet n'est pas une simple expérience à court terme, mais un plan stratégique à long terme visant à transformer radicalement l'industrie du divertissement. Cet investissement sert à combiner les capacités technologiques avec la liberté créative.

Opportunités futures

Pour l'instant, aucune liste précise de produits finaux n'a été établie, car le programme a un caractère de recherche pure. De nouvelles méthodes et outils apparaîtront progressivement grâce au dialogue entre les ingénieurs et les groupes créatifs. L'idée principale est de transformer les systèmes d'IA en assistants pratiques et utiles pour les narrateurs visuels.

Cette collaboration reflète la tendance mondiale au rapprochement entre les laboratoires d'IA et les industries créatives. Désormais, les technologies ne sont plus seulement des produits d'ingénierie, mais deviennent une partie intégrante de la création d'œuvres d'art. Pour les cinéastes et les passionnés de technologie, cette expérience pourrait définir de nouveaux standards dans le domaine de l'art numérique à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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