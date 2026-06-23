Un groupe d'actionnaires d'Uber, dont le fonds de pension de Détroit, a intenté un recours collectif contre la direction et le conseil d'administration du géant technologique. La plainte souligne que les dirigeants de l'entreprise ont privilégié le profit financier au détriment de la sécurité et de l'état de droit, créant ainsi des risques graves pour les actionnaires et les utilisateurs. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article .

Dans les documents déposés devant un tribunal fédéral américain à San Francisco, Uber est décrit comme un « délinquant systémique ». Selon les plaignants, la direction de l'entreprise a délibérément contourné les mesures de sécurité, permettant à des milliers de passagers d'être victimes de violences sexuelles et de harcèlement de la part de chauffeurs. Ces informations ont également été relayées dans des rapports publiés par ixbt.com.

La plainte nomme explicitement le PDG de l'entreprise, Dara Khosrowshahi, ainsi que d'autres membres du conseil. Ils sont accusés de manquement à leurs obligations fiduciaires, d'avoir ignoré les avertissements concernant les failles du système de sécurité et d'avoir porté atteinte à la réputation de l'entreprise.

Conséquences sécuritaires et financières

Les actionnaires demandent via le tribunal que les dirigeants d'Uber remboursent personnellement les dommages causés à l'entreprise, restituent une partie de leurs bonus et compensations, et renforcent les mécanismes de contrôle à l'avenir. La plainte stipule que le mépris des lois a porté préjudice non seulement aux victimes de violence, mais aussi aux clients handicapés et aux abonnés Uber One.

Les représentants d'Uber rejettent fermement ces accusations, qualifiant la plainte de sans fondement. Selon le communiqué de l'entreprise, les preuves présentées au tribunal sont mal interprétées et basées sur d'autres affaires déjà jugées et résolues. L'entreprise souligne qu'elle travaille continuellement pour assurer la sécurité de ses services.

Il convient de noter que ce type de « recours dérivés » (derivative lawsuits) n'est pas nouveau pour les grandes corporations technologiques. Cette année, des géants comme Adobe, Apple et Intel ont également fait l'objet de procédures similaires intentées par leurs actionnaires. Bien qu'Uber ne soit pas officiellement actif sur le marché ouzbek, des services comme Yandex Go, considéré comme une filiale, pourraient tirer des leçons importantes de ces normes de sécurité et débats juridiques.

La procédure judiciaire est actuellement en cours et, si les demandes des actionnaires sont satisfaites, cela pourrait entraîner un tournant radical dans le système de gestion d'Uber. Le cours des actions de l'entreprise et son prestige sur le marché mondial dépendent désormais directement de cette décision judiciaire.