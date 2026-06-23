Des actionnaires d'Uber poursuivent la direction de l'entreprise

·64·Technologie
Des actionnaires d'Uber poursuivent la direction de l'entreprise

Un groupe d'actionnaires d'Uber, dont le fonds de pension de Détroit, a intenté un recours collectif contre la direction et le conseil d'administration du géant technologique. La plainte souligne que les dirigeants de l'entreprise ont privilégié le profit financier au détriment de la sécurité et de l'état de droit, créant ainsi des risques graves pour les actionnaires et les utilisateurs. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article .

Dans les documents déposés devant un tribunal fédéral américain à San Francisco, Uber est décrit comme un « délinquant systémique ». Selon les plaignants, la direction de l'entreprise a délibérément contourné les mesures de sécurité, permettant à des milliers de passagers d'être victimes de violences sexuelles et de harcèlement de la part de chauffeurs. Ces informations ont également été relayées dans des rapports publiés par ixbt.com.

La plainte nomme explicitement le PDG de l'entreprise, Dara Khosrowshahi, ainsi que d'autres membres du conseil. Ils sont accusés de manquement à leurs obligations fiduciaires, d'avoir ignoré les avertissements concernant les failles du système de sécurité et d'avoir porté atteinte à la réputation de l'entreprise.

Conséquences sécuritaires et financières

Les actionnaires demandent via le tribunal que les dirigeants d'Uber remboursent personnellement les dommages causés à l'entreprise, restituent une partie de leurs bonus et compensations, et renforcent les mécanismes de contrôle à l'avenir. La plainte stipule que le mépris des lois a porté préjudice non seulement aux victimes de violence, mais aussi aux clients handicapés et aux abonnés Uber One.

Les représentants d'Uber rejettent fermement ces accusations, qualifiant la plainte de sans fondement. Selon le communiqué de l'entreprise, les preuves présentées au tribunal sont mal interprétées et basées sur d'autres affaires déjà jugées et résolues. L'entreprise souligne qu'elle travaille continuellement pour assurer la sécurité de ses services.

Il convient de noter que ce type de « recours dérivés » (derivative lawsuits) n'est pas nouveau pour les grandes corporations technologiques. Cette année, des géants comme Adobe, Apple et Intel ont également fait l'objet de procédures similaires intentées par leurs actionnaires. Bien qu'Uber ne soit pas officiellement actif sur le marché ouzbek, des services comme Yandex Go, considéré comme une filiale, pourraient tirer des leçons importantes de ces normes de sécurité et débats juridiques.

La procédure judiciaire est actuellement en cours et, si les demandes des actionnaires sont satisfaites, cela pourrait entraîner un tournant radical dans le système de gestion d'Uber. Le cours des actions de l'entreprise et son prestige sur le marché mondial dépendent désormais directement de cette décision judiciaire.

UberProcèsTechnologieSécuritéActionnaires
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le marché de l'AI pourrait être frappé plus durement que lors de la crise des dotcomLe marché de l'AI pourrait être frappé plus durement que lors de la crise des dotcomAujourd'hui, 04:51La composition de l'eau des lunes d'Uranus surprend les scientifiques : nouvelle découverteLa composition de l'eau des lunes d'Uranus surprend les scientifiques : nouvelle découverteAujourd'hui, 04:27Tesla rejette les accusations après un accident tragique au Texas : l'Autopilot est-il responsable ?Tesla rejette les accusations après un accident tragique au Texas : l'Autopilot est-il responsable ?Aujourd'hui, 04:25Nouvelle application Media Player de Windows 11 : plus lente que le lecteur classique vieux de 17 ansNouvelle application Media Player de Windows 11 : plus lente que le lecteur classique vieux de 17 ansAujourd'hui, 03:51Baidu dépasse Waymo pour devenir leader de la course aux robotaxisBaidu dépasse Waymo pour devenir leader de la course aux robotaxisAujourd'hui, 03:26Traitement sans neurochirurgie : des scientifiques trouvent un moyen de stimuler les couches profondes du cerveauTraitement sans neurochirurgie : des scientifiques trouvent un moyen de stimuler les couches profondes du cerveauAujourd'hui, 02:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti