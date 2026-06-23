Asus et Acer reviennent sur le marché allemand : fin du litige sur les brevets avec Nokia

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Asus et Acer reviennent sur le marché allemand : fin du litige sur les brevets avec Nokia

Les géants technologiques taïwanais Asus et Acer ont officiellement repris la vente de leurs ordinateurs portables et PC personnels en Allemagne. Les restrictions, qui ont duré plusieurs mois, avaient été instaurées en raison d'un litige sur les brevets avec la société finlandaise Nokia. Cette décision signifie une stabilisation de l'approvisionnement en appareils technologiques sur l'un des plus grands marchés d'Europe. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le cœur du problème réside dans la technologie du codec vidéo HEVC (H.265). En janvier 2024, un tribunal de Munich a tranché en faveur de Nokia, interdisant la vente, l'importation et la distribution sur le territoire allemand d'appareils ne disposant pas du contrat de licence approprié. Cette interdiction a d'abord visé les produits Acer, puis ceux d'Asus, forçant les entreprises à revoir leurs stratégies.

Deux approches différentes pour résoudre le conflit

Acer a choisi une approche spécifique pour revenir sur le marché allemand. Selon les représentants de l'entreprise, les produits seront désormais proposés sous deux formes : des appareils où le support HEVC est déjà activé, et des versions produites sans ce codec. Dans le second cas, les utilisateurs pourront installer indépendamment des logiciels tiers pour travailler avec le format H.265.

Asus a préféré conclure un accord direct avec Nokia. Selon ixbt.com, l'entreprise a annoncé avoir signé un accord d'arbitrage avec Nokia. Dans le cadre de cet accord, les parties ont décidé d'arrêter ou de mettre fin à toutes les procédures judiciaires en Allemagne. Cela permet le retour des appareils Asus sur le marché sans aucune restriction technique.

Au plus fort du litige sur les brevets, Asus a même été contraint de fermer sa boutique en ligne officielle en Allemagne. Il convient de noter que la décision du tribunal ne concernait que les nouveaux produits livrés et n'affectait pas la vente des stocks déjà présents chez les détaillants.

Cette situation a montré une fois de plus l'importance des droits de brevet sur le marché technologique mondial. Des entreprises comme Nokia exigent strictement de monétiser leur propriété intellectuelle, ce qui entraîne des coûts supplémentaires ou des processus juridiques complexes pour les fabricants.

Pour les consommateurs ouzbeks, cette nouvelle a une importance indirecte. Le marché allemand est l'un des plus grands centres de distribution en Europe, et la stabilité qui y règne influence les prix mondiaux ainsi que la vitesse de déploiement des nouveaux modèles dans d'autres régions. Étant donné que les produits Asus et Acer sont populaires dans notre pays, la résolution des problèmes juridiques des fabricants est un signal positif pour la stabilité globale des marques.

AsusAcerNokiaBrevetAllemagne
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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