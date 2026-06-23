Le télescope spatial James Webb capture le cycle complet de naissance des étoiles dans la nébuleuse d'Orion

Le télescope spatial James Webb, poursuivant l'exploration des secrets de l'univers, a transmis des images impressionnantes de la partie nord du complexe Orion A, situé à environ 1280 années-lumière de la Terre. Cette région, connue dans le monde scientifique sous le nom de nuage moléculaire OMC-2, permet d'étudier le processus de formation des étoiles dans les moindres détails. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

La nouvelle image couvre une vaste zone d'environ 150 années-lumière. Elle reflète toutes les étapes de l'évolution stellaire — des premiers amas de gaz et de poussière jusqu'aux jeunes étoiles déjà formées et émettant leur propre énergie. Pour les astronomes, c'est une opportunité unique d'observer les processus de « maternité » cosmique.

Secrets derrière la poussière interstellaire

Au centre de l'image se trouvent des protostars (embryons d'étoiles) accumulant activement de la matière via des disques d'accrétion. On peut également voir des objets relativement matures ayant dispersé les couches de gaz denses environnantes. Les différentes couleurs de l'image indiquent des variations de température et de composition des nuages de gaz et de poussière.

Ces données, obtenues grâce à la Near Infrared Camera (NIRCam) du télescope James Webb, ont révélé des couches invisibles pour les télescopes optiques ordinaires. Le rayonnement infrarouge peut percer l'épais rideau de poussière pour détecter les processus cachés derrière. Selon la publication ixbt.com, les teintes bleues et vertes représentent les couches de gaz, tandis que les zones rougeâtres indiquent des ondes de choc puissantes.

Jets cosmiques et ondes de choc

L'un des aspects les plus frappants de l'image est l'éjection de flux de gaz massifs, ou jets, depuis les pôles des jeunes étoiles. Ces flux entrent en collision à haute vitesse avec les nuages environnants, créant des ondes de choc qui font briller la matière en rouge.

Ce sont précisément ces jets qui aident les astronomes à localiser les objets les plus jeunes et les plus profondément enfouis, car ils ne peuvent être détectés par aucun autre moyen. Les scientifiques soulignent que la région OMC-2 sert de laboratoire naturel pour étudier l'impact des débris d'étoiles jeunes sur l'environnement environnant.

Grâce à ces données, les chercheurs analysent comment la composition chimique des disques protoplanétaires se forme et comment les étoiles en croissance sont alimentées par leur nuage parent. La proximité astronomique de la nébuleuse d'Orion permet d'étudier en détail des processus similaires occultés par la poussière aux confins de notre galaxie.