Un partenariat stratégique a été établi entre le géant technologique Google et le studio A24, considéré comme un leader de la production de films indépendants. Dans le cadre de cet accord, Google investit environ 75 millions de dollars pour intégrer plus profondément les technologies d'intelligence artificielle (AI) dans l'industrie cinématographique. Cette étape est attendue comme un tournant majeur alors que les débats sur l'utilisation des réseaux neuronaux à Hollywood s'intensifient. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, ce projet d'investissement prévoit non seulement un soutien financier, mais aussi la création d'outils numériques spécialisés pour les cinéastes. Le studio A24, connu pour ses projets à succès tels que "Backrooms" et "Marty Supreme", prévoit désormais d'optimiser les processus de tournage et de montage grâce aux technologies de Google.

Une technologie qui ne remplace pas les créateurs

Actuellement, de nombreux grands studios d'Hollywood abordent l'IA générative avec prudence. La raison principale réside dans les préoccupations concernant les droits d'auteur et le risque que l'AI ne remplace les emplois du personnel créatif. Cependant, Google et A24 ont choisi une voie différente : les outils qu'ils développent visent non pas à remplacer les réalisateurs et les directeurs de la photographie, mais à faciliter leur travail.

L'une des clauses les plus importantes de l'accord concerne la protection des droits d'auteur. Selon celle-ci, Google n'aura pas accès à la vaste bibliothèque de films et de séries du studio A24. Cela garantit que la propriété intellectuelle existante ne sera pas utilisée sans autorisation pour l'entraînement des réseaux neuronaux.

Le projet prévoit une collaboration avec les talents du studio, notamment l'acteur célèbre Timothée Chalamet et le réalisateur Kane Parsons. L'expérience de ces personnalités aidera à tester les nouvelles technologies en pratique et à les adapter aux exigences de l'art cinématographique.

Cette nouvelle est également significative pour les passionnés de cinéma et les professionnels du secteur en Ouzbékistan. En effet, de tels changements technologiques dans le cinéma mondial deviendront bientôt des normes globales. L'entrée de plateformes comme Google dans l'industrie cinématographique pourrait réduire les coûts de production des films et porter la qualité des effets visuels à un nouveau niveau.

En conclusion, l'alliance entre Google et A24 deviendra un terrain d'expérimentation définissant la place de l'intelligence artificielle dans l'art. Si cette collaboration réussit, il est probable que d'autres grands studios changent leur vision conservatrice sur l'utilisation des réseaux neuronaux.