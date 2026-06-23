Hausse possible du prix des smartphones et ordinateurs : les puces LPDDR5X s'envolent

Le marché mondial de l'électronique connaît une hausse sans précédent des prix de la mémoire vive (DRAM). Au deuxième trimestre de cette année, en raison d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, le prix des puces mémoire destinées aux appareils grand public a presque doublé. Cette situation devrait avoir un impact direct sur le prix des smartphones, des ordinateurs portables et des PC personnels dans les prochains mois. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les données de la société de recherche SigmaIntell, le prix des modules mémoire LPDDR4X de 4 GB a augmenté de 75 % par rapport au trimestre précédent, tandis que le prix des puces LPDDR5X de 12 GB, utilisées dans les smartphones flagships modernes, a bondi de 89 %, un niveau record. Ce saut est nettement perceptible non seulement dans le segment entreprise, mais aussi dans les appareils destinés aux utilisateurs ordinaires.

Intelligence artificielle et changements de production

La raison principale de cette hausse brutale des prix des puces mémoire serait le changement des priorités des fabricants. Actuellement, des géants comme Samsung, SK Hynix et Micron concentrent leur attention sur la mémoire HBM (High Bandwidth Memory), plus rentable. Ces puces sont essentielles pour les systèmes d'AI de NVIDIA et d'autres entreprises, et la demande pour celles-ci est extrêmement élevée.

En conséquence, le volume de production des puces DRAM destinées aux smartphones et ordinateurs classiques a diminué. Comme les fabricants mettent davantage l'accent sur la DRAM et les eSSD pour serveurs, une pénurie artificielle est apparue sur le marché grand public. Cela a, à son tour, ouvert la voie à une hausse incontrôlée des prix.

Situation du marché et prévisions futures

En raison de l'augmentation des prix, de nombreuses marques de smartphones et d'ordinateurs revoient leurs stratégies. Certaines entreprises tentent de maintenir le coût de production en réduisant les commandes de puces mémoire, tandis que d'autres pourraient être contraintes d'augmenter le prix des nouveaux modèles. Selon Ixbt.com, le rythme de croissance des prix pourrait ralentir légèrement au second semestre de l'année, mais une baisse est exclue.

Un nouveau rapport des analystes de Jefferies note que les prix de la mémoire resteront élevés sur le marché mondial jusqu'à la fin de 2024. Selon les experts, une baisse significative des prix ne pourrait intervenir qu'en 2028. Pour l'instant, les grandes entreprises de cloud computing continuent d'augmenter leurs stocks de mémoire, ce qui renforce la pénurie globale sur le marché.

Cette tendance aura inévitablement un impact sur le marché ouzbek prochainement. L'augmentation du coût des gadgets importés affectera considérablement le prix des smartphones, en particulier dans les segments moyen et haut de gamme. Par conséquent, il est recommandé aux utilisateurs prévoyant d'acheter un nouvel appareil de ne pas retarder leur achat.