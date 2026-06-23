Révolution sur le marché des smartphones : un appareil avec une batterie de 9000 mAh attendu

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Révolution sur le marché des smartphones : un appareil avec une batterie de 9000 mAh attendu

Dans l'industrie des smartphones, la question de l'autonomie reste l'un des problèmes les plus pressants. Selon les informations fournies par le célèbre insider chinois Digital Chat Station, un nouveau smartphone équipé d'une batterie record de 9000 mAh devrait arriver sur le marché en juillet de cette année. Cette valeur est presque le double de la capacité moyenne des flagships modernes. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Bien que le nom du fabricant n'ait pas encore été révélé, certains détails sur les spécifications techniques de l'appareil sont connus. Le nouveau smartphone se distinguera non seulement par sa batterie massive, mais aussi par sa résistance aux agressions extérieures. Le modèle serait totalement étanche et doté d'un système de protection renforcé contre les chocs et les chutes.

Spécifications techniques et efficacité

L'écran de l'appareil devrait être un panneau plat avec une résolution 1,5K. Cela permet d'offrir une image de haute qualité tout en optimisant la consommation d'énergie. De plus, des haut-parleurs stéréo seront installés pour une transmission sonore de qualité. Selon la publication ixbt.com, le gadget sera basé sur un processeur économe en énergie de la série Snapdragon 6.

Le choix de la plateforme Snapdragon 6 n'est pas fortuit. Ces puces sont davantage orientées vers l'économie d'énergie et la stabilité que vers des performances ultra-hautes. Combiné à une capacité de 9000 mAh, ce processeur pourrait permettre au smartphone de fonctionner pendant plusieurs jours sans recharge. C'est crucial, notamment pour ceux qui voyagent longuement ou travaillent dans des conditions extrêmes.

L'insider souligne que les fabricants ne comptent pas s'arrêter là. Un modèle encore plus puissant avec une batterie de 10 000 mAh est actuellement en cours de développement en laboratoire. Cependant, la présentation de cette version à batterie géante est prévue pour un peu plus tard.

Digital Chat Station a déjà prédit avec précision des nouveautés technologiques majeures, notamment les caractéristiques des modèles Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, ainsi que l'arrivée du Realme GT 7 Pro avec un écran Samsung. Par conséquent, les informations sur ce nouveau « géant de l'énergie » sont prises au sérieux par les experts.

La demande pour des smartphones aussi résistants est également élevée sur le marché ouzbek. En particulier, les appareils étanches et à longue autonomie ont toujours suscité l'intérêt des travailleurs en zones montagneuses, des touristes et des coursiers. Cette première attendue en juillet pourrait lancer une nouvelle tendance sur le marché des smartphones.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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