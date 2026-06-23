Samsung s'apprête à présenter le smartphone Galaxy M47 5G de nouvelle génération

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Samsung s'apprête à présenter le smartphone Galaxy M47 5G de nouvelle génération

L'entreprise sud-coréenne Samsung Electronics est sur le point de mettre à jour sa gamme de smartphones abordables et performants. Selon les informations officielles, le nouveau modèle Galaxy M47 5G sera présenté au grand public le 29 juin de cette année. Cet appareil devrait établir de nouveaux standards dans son segment, non seulement par ses spécifications techniques, mais aussi par la durée du support logiciel. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com dans son rapport.

L'un des principaux atouts du smartphone est son écran, équipé d'un panneau Super AMOLED de 6,7 pouces. Ce display, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantit une image fluide et des couleurs éclatantes. Pour assurer la sécurité de l'écran, le fabricant a utilisé le verre de protection Corning Gorilla Glass Victus+, ce qui augmente considérablement la résistance de l'appareil aux rayures et aux chocs.

Spécifications techniques et performances

Le Galaxy M47 5G est équipé d'un processeur Snapdragon, d'une mémoire vive LPDDR5X rapide et d'un stockage permanent au standard UFS 3.1. Cet ensemble permet au smartphone de fonctionner de manière stable avec des applications lourdes et des jeux. Selon ixbt.com, l'entreprise promet 6 générations de mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité pour ce modèle.

Concernant la capacité de la batterie, Samsung qualifie le nouveau modèle de « monstre du niveau supérieur » (next-level monster). Bien que la capacité exacte de l'accumulateur reste secrète pour l'instant, il prend en charge la charge rapide de 45 W. De plus, l'appareil dispose de la fonction « bypass charging », qui transmet l'énergie directement au système pendant le jeu, évitant ainsi la surchauffe de la batterie.

Capacités de caméra et multimédia

Pour les amateurs de photo et de vidéo, le Galaxy M47 5G propose le système de caméras suivant :

  • capteur principal de 50 MP (avec système de stabilisation optique - OIS) ;
  • module ultra grand-angle de 5 MP ;
  • caméra macro de 2 MP ;
  • caméra selfie de 12 MP.
Il est à noter que le smartphone peut enregistrer des vidéos au format 4K avec la caméra principale et frontale. Cela pourrait être idéal pour les créateurs de contenu de qualité pour les réseaux sociaux.

Le prix exact du smartphone n'a pas encore été annoncé, mais il est confirmé qu'il sera disponible dans les couleurs Rogue Red et Blaze Blue. Sur le marché ouzbek, ce modèle a de fortes chances de devenir l'un des appareils les plus demandés dans la gamme moyenne grâce à son support logiciel à long terme et sa batterie puissante.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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