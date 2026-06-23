HaloBraid : la robotique réduit le temps de tressage des cheveux de 12 heures à quelques minutes

La startup HaloBraid, qui ambitionne de révolutionner l'industrie de la beauté, a présenté un nouvel appareil automatisant le processus de tressage des cheveux. Cette technologie permet d'accélérer considérablement le processus de coiffure complexe, qui peut parfois durer jusqu'à 12 heures, un problème persistant pour les femmes. Le projet a déjà attiré l'attention des investisseurs, réussissant à lever 7 millions de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

L'idée vient de Yinka Ogunbiyi, titulaire d'un master en ingénierie et d'un MBA de l'université de Harvard, qui a considéré le tressage non pas comme une simple tradition, mais comme un problème nécessitant une solution technique. Pendant la pandémie, l'ingénieure a passé quatre jours à essayer de se tresser les cheveux elle-même, réalisant ainsi la nécessité de l'automatisation dans ce domaine. Selon TechCrunch, l'appareil HaloBraid sert d'outil d'assistance pour les stylistes professionnels.

Comment fonctionne la technologie ?

Le principe de fonctionnement de l'appareil est simple et efficace : le styliste commence le tressage et confie la partie principale du processus à l'appareil HaloBraid. Le système robotisé termine le reste en quelques secondes. Actuellement en cours de brevetage, l'équipement est doté de mécanismes souples spéciaux pour ne pas endommager les cheveux. Il est spécifiquement conçu pour les styles complexes tels que les « knotless » et les « box braids ».

Les recherches menées par Ogunbiyi montrent que les gens à travers le monde passent environ 8 milliards d'heures par an à se faire tresser les cheveux. Dans un sondage mené auprès de 2 000 personnes, 95 % des répondants ont déclaré qu'ils se feraient tresser les cheveux plus fréquemment si le processus prenait moins de temps. Cela témoigne d'une demande massive sur le marché.

Investisseurs et perspectives de marché

Le projet est soutenu par le fonds de capital-risque Seven Seven Six, dirigé par Alexis Ohanian, l'un des fondateurs de Reddit. L'intérêt d'Ohanian pour ce domaine n'est pas fortuit. Son épouse, la célèbre tenniswoman Serena Williams, et leurs enfants utilisent régulièrement des coiffures complexes. Selon Ohanian, il a personnellement constaté à quel point ce processus est long et épuisant.

Cette technologie apporte également un grand soulagement aux stylistes. Le travail manuel intensif effectué sur de longues périodes cause souvent des maladies professionnelles, notamment l'arthrite et des douleurs articulaires. HaloBraid réduit cette charge physique, permettant aux salons de servir plus de clients par jour.

Ohanian croit que HaloBraid pourrait créer un tournant dans l'industrie de la coiffure, tout comme la marque Dyson a transformé le marché des sèche-cheveux. Les premiers prototypes de l'appareil devraient apparaître dans les salons de beauté professionnels d'ici la fin de l'année. De telles solutions technologiques sont un exemple frappant de la modernisation des secteurs de services traditionnels grâce à la robotique.