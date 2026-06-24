Les smartphones Honor adopteront une fonction secrète du Samsung Galaxy S26 Ultra

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Les smartphones Honor adopteront une fonction secrète du Samsung Galaxy S26 Ultra

L'entreprise chinoise Honor travaille sur l'implémentation d'une nouvelle technologie dans ses smartphones pour protéger les données personnelles des utilisateurs contre les regards indiscrets. Il s'agit de la fonction Privacy Display, qui devrait faire ses débuts dans le prochain fleuron de Samsung, le Galaxy S26 Ultra. Cette technologie assure la confidentialité de l'écran au niveau matériel. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon l'insider reconnu Digital Chat Station, Honor teste actuellement des écrans dotés de cette technologie. La fonction principale du Privacy Display consiste à limiter artificiellement les angles de vision de l'écran. Cela empêche des tiers de voir le contenu de l'appareil depuis le côté.

Avantages et problèmes de la nouvelle technologie

Actuellement, les utilisateurs de smartphones sont obligés d'utiliser divers films de protection pour préserver leur confidentialité. Cependant, ces solutions dégradent souvent la qualité de l'image et affectent négativement la luminosité de l'écran. La solution matérielle testée par Honor devrait garantir la sécurité tout en préservant la qualité d'image.

Néanmoins, l'insider souligne que la qualité d'image de ces nouveaux écrans fabriqués en Chine reste pour l'instant incertaine. Les experts recommandent d'attendre de voir comment les indicateurs de qualité s'amélioreront avant le début de la production de masse. Si les tests réussissent, Honor pourrait introduire cette innovation dans ses futurs flagships.

Selon la publication ixbt.com, Samsung prévoit également de fournir ses écrans Privacy Display à d'autres fabricants d'ici fin 2028. Cela témoigne de la forte demande pour la sécurité des données personnelles parmi les grands acteurs du marché.

À quoi s'attendre des flagships Honor ?

Pour l'instant, Honor n'a pas officiellement annoncé quel modèle sera le premier à bénéficier de cette fonction. Selon les conjectures, il est fort probable que la nouvelle technologie apparaisse sur l'appareil haut de gamme de la marque, le Honor Magic 9 Pro. Cela correspondrait à la stratégie de Samsung d'implémenter cette fonction uniquement sur le Galaxy S26 Ultra.

Pour rappel, Honor a récemment présenté son modèle abordable Honor X80 Pro Max. Cet appareil a attiré l'attention avec son prix de 290 dollars, sa batterie massive de 11 000 mAh et sa protection IP69K. Désormais, l'entreprise concentre son attention sur le segment des flagships haute technologie.

Digital Chat Station avait déjà prédit avec précision les caractéristiques des smartphones Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, ainsi que l'équipement du Realme GT 7 Pro avec des écrans Samsung. Par conséquent, les informations sur cette course technologique entre Honor et Samsung sont prises au sérieux par les experts du secteur.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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