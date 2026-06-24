NVIDIA propose le refroidissement des serveurs AI avec de l'eau chaude à 55°C

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NVIDIA propose le refroidissement des serveurs AI avec de l'eau chaude à 55°C

À mesure que les technologies d'AI évoluent, la consommation d'énergie et l'impact environnemental des centres de données deviennent un problème mondial. NVIDIA a proposé une solution inattendue en présentant un système de refroidissement liquide à eau chaude conçu pour les puces Rubin de nouvelle génération. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com .

Selon Ixbt.com, la particularité de cette nouvelle technologie est qu'elle utilise un liquide à température beaucoup plus élevée au lieu de l'eau glacée traditionnelle. Le système utilise un mélange composé de 75 % d'eau et 25 % de propylène glycol. Le liquide entre dans le circuit à environ 45°C et ressort à 55°C après avoir absorbé la chaleur des serveurs.

Un avenir sans chillers : efficacité énergétique

Habituellement, les centres de données utilisent d'énormes chillers très gourmands en électricité pour refroidir l'eau. Dans certains cas, ces systèmes de refroidissement peuvent représenter jusqu'à 40 % de la consommation énergétique totale du centre. La méthode proposée par NVIDIA permet de se passer de ces équipements complexes et coûteux.

Les experts de l'entreprise soulignent que le système fonctionnant avec de l'eau chaude à 55°C est capable d'évacuer efficacement la chaleur par simple ventilation de l'air extérieur. Des dispositifs de refroidissement supplémentaires ne seraient nécessaires que dans des régions extrêmement chaudes où la température de l'air dépasse régulièrement 45°C. Cela permettrait d'économiser considérablement l'énergie pendant une grande partie de l'année, même dans des régions au climat chaud comme l'Ouzbékistan.

Selon les calculs des analystes industriels, l'augmentation de la température de fonctionnement du système de refroidissement de seulement 1°C réduit les coûts énergétiques de 4 % en moyenne. L'approche de NVIDIA promet d'améliorer cet indicateur de plusieurs ordres de grandeur. Les avantages du système sont les suivants :

  • Réduction drastique de la consommation d'électricité ;
  • Économie des ressources en eau ;
  • Baisse des coûts de construction et de maintenance des centres de données ;
  • Réduction des émissions de dioxyde de carbone dans l'environnement.
Comme les serveurs AI fonctionnent à une puissance extrêmement élevée, la gestion de la chaleur qu'ils dégagent reste l'un des plus grands obstacles pour les géants technologiques aujourd'hui. Cette innovation de NVIDIA améliore non seulement l'efficacité technique, mais contribue également à réduire la charge écologique. De telles solutions devraient devenir le standard principal assurant le fonctionnement stable des supercalculateurs Rubin et des générations futures.

NVIDIAIntelligence ArtificielleServeurTechnologieÉnergie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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