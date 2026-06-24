Guerre de la livraison rapide en Inde : Flipkart et Amazon passent à la vitesse supérieure

Sur le marché indien du commerce électronique, le « quick-commerce » est devenu un nouveau terrain de lutte intense. Flipkart, propriété de Walmart, a annoncé la création d'un réseau de 1 000 centres de micro-logistique dans le cadre de son service Minutes. Ces entrepôts stratégiques permettent de livrer les commandes en quelques minutes, et l'entreprise concurrence ainsi des géants mondiaux comme Amazon. C'est ce qu'indique Techcrunch.com rapporte .

Selon les représentants de Flipkart, le nombre de ces micro-centres devrait atteindre 1 500 d'ici fin 2026. D'après les analyses de Jefferies, Flipkart devrait désormais se classer deuxième en Inde derrière Blinkit. Blinkit domine actuellement le marché avec 2 243 centres. De même, des startups locales telles que Zepto et Swiggy Instamart étendent rapidement leur infrastructure.

La demande d'électronique et de produits de beauté augmente

Ce type de service, initialement lancé pour la livraison rapide de produits alimentaires, s'élargit désormais. Kunal Gupta, responsable de Flipkart Minutes, a souligné dans une interview accordée à TechCrunch que les clients préfèrent désormais recevoir non seulement du lait ou du pain, mais aussi de l'électronique, des cosmétiques et des produits d'hygiène personnelle en quelques minutes. Le volume des commandes sur la plateforme a augmenté de 400 % par rapport à l'année dernière.

Amazon ne veut pas non plus rester à la traîne dans cette course. L'entreprise ambitionne de déployer son service Amazon Now dans 100 villes et de porter le nombre de micro-centres à plus de 1 000. Selon les données d'Amazon, 70 % des nouveaux membres Prime proviennent de petites et moyennes villes. Cela prouve que la livraison rapide ne concerne plus seulement les mégapoles, mais devient la norme pour tout le pays.

Flipkart couvre actuellement plus de 130 villes et plus de 8 000 codes postaux. Fait intéressant, les taux de croissance les plus élevés (supérieurs à 4 000 %) sont observés dans les zones reculées. Dans des villes comme Patna, Guwahati et Siliguri, les nouveaux centres atteignent leur pleine capacité beaucoup plus rapidement que prévu. Cela montre que la culture d'achat des consommateurs indiens change radicalement.

Impact de la concurrence sur les consommateurs

Cette expansion agressive du marché du quick-commerce entraîne plusieurs changements importants :

Le délai de livraison est réduit à 10-20 minutes ;

L'assortiment de produits s'élargit aux appareils électroménagers et aux vêtements ;

L'AI et des systèmes automatisés sont mis en œuvre pour réduire les coûts logistiques ;

Une infrastructure de vente au détail moderne se développe dans les petites villes.

Selon les experts, cette concurrence entre Walmart et Amazon a fait de l'Inde l'un des marchés de commerce électronique à la croissance la plus rapide au monde. L'activité des acteurs locaux contribue également à la baisse des prix et à l'amélioration de la qualité du service. Au cours des deux prochaines années, des milliards de dollars d'investissements dans l'infrastructure devraient transformer complètement le paysage du commerce de détail en Inde.