Les équipages principal et de réserve du vaisseau spatial piloté Soyuz MS-29, chargé de mener la prochaine expédition à long terme vers la Station spatiale internationale (ISS), ont été officiellement déclarés pleinement prêts pour le vol. À l'issue des vérifications finales menées par la commission d'État, il a été établi que les compétences et l'état de santé des cosmonautes répondent entièrement aux exigences requises pour l'exécution de la mission orbitale. C'est ce qu'informe le site Ixbt.com .

Ce processus, qui s'est déroulé au Centre de formation des cosmonautes, constitue l'une des étapes cruciales pour les participants à la mission. Les experts ont testé non seulement les connaissances techniques des membres de l'équipage, mais aussi leur capacité à réagir en cas de situations imprévues. Suite à la conclusion positive de la commission, les membres du groupe se rendront au cosmodrome de Baïkonour pour la phase finale de préparation.

Composition de l'équipage et date du vol

Selon le calendrier, le lancement du vaisseau Soyuz MS-29 est prévu pour le 14 juillet de cette année. L'équipage principal se compose des cosmonautes russes Anna Kikina et Petr Dubrov, ainsi que de l'astronaute de la NASA Anil Menon. Il convient de noter que cette composition a été formée dans le cadre de la coopération internationale afin d'élargir la portée des recherches scientifiques sur la station.

Conformément à la tradition, un groupe de réserve a également suivi la préparation. L'équipe de réserve comprend les cosmonautes Konstantin Borisov et Dmitriy Petelin, ainsi que Deniz Bernhem, représentant de la NASA. Ils suivront des entraînements identiques à ceux de l'équipage principal jusqu'au vol et resteront prêts à prendre en charge la mission si nécessaire.

Objectifs de la mission orbitale

Une fois le vaisseau amarré à l'ISS, les nouveaux membres de l'expédition rejoindront l'équipe actuellement active sur la station. Ils seront chargés d'un certain nombre de tâches importantes, notamment la réalisation d'expériences scientifiques complexes, la maintenance technique des systèmes de la station et la garantie de la stabilité générale de la plateforme.

Selon Ixbt.com, les recherches menées dans le cadre de cette expédition couvriront les domaines de la biologie, de la physique et de la médecine spatiale. De telles missions permettent non seulement de développer la science fondamentale, mais aussi de tester les technologies nécessaires à la future colonisation de la Lune et aux vols vers Mars.

Pour la région d'Asie centrale, et particulièrement pour l'Ouzbékistan, l'importance de ce vol réside dans le fait que chaque lancement depuis le cosmodrome de Baïkonour attire l'attention des spécialistes et des passionnés du domaine aérospatial de la région. Le succès de la mission marquera une nouvelle étape de la coopération dans l'exploration spatiale internationale.