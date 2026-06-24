NASA et Boeing en difficulté : le vol du Starliner à nouveau reporté

L'agence spatiale américaine NASA et la corporation Boeing travaillent à la résolution de graves dysfonctionnements techniques sur le vaisseau spatial CST-100 Starliner. Cependant, selon les dernières informations, le prochain vol de ce vaisseau a été à nouveau reporté sine die. Cela est perçu comme un coup dur pour la compétitivité de Boeing face à SpaceX dans l'industrie spatiale. C'est ce qu'informe le site Ixbt.com .

Selon SpaceNews, s'appuyant sur le conseil consultatif de sécurité de la NASA, la nouvelle mission pourrait n'avoir lieu que dans au moins un an. Bien que les experts aient réussi à corriger de nombreuses lacunes identifiées lors du vol précédent, plusieurs problèmes fondamentaux attendent toujours une solution, ce qui renforce les inquiétudes concernant la sécurité du vaisseau.

Dysfonctionnement des moteurs et problème de surchauffe

Actuellement, la question qui préoccupe le plus les ingénieurs est le manque de fiabilité des moteurs du système d'orientation du vaisseau. Il s'avère que des cas de surchauffe excessive sont observés dans les unités où ces moteurs sont installés. Cet obstacle technique est le facteur principal ayant stoppé la préparation de la mission Starliner-1.

Initialement, la NASA prévoyait d'effectuer un vol non habité au printemps 2026. Cependant, les analyses techniques ont montré qu'il était nécessaire de revoir le calendrier établi. Bien qu'aucune date de lancement officielle n'ait été annoncée, les membres du conseil consultatif estiment prudemment que le vol pourrait avoir lieu « au cours de l'année prochaine ou un peu plus tard ».

Le succès du projet Starliner revêt une importance stratégique pour les États-Unis. Actuellement, seul le vaisseau Crew Dragon de SpaceX, propriété d'Elon Musk, est utilisé pour transporter des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS). Une fois opérationnel, le vaisseau de Boeing devait devenir le deuxième moyen de transport indépendant des États-Unis et assurer l'équilibre des vols spatiaux.

De tels retards autour du projet nuisent à la réputation de Boeing tout en augmentant les coûts des programmes spatiaux de la NASA. Les experts soulignent que chaque retard nécessite de nouveaux tests des systèmes du vaisseau et l'implémentation de nouvelles solutions techniques. Le projet Starliner reste l'un des projets les plus complexes et problématiques vers l'espace.