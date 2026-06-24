Bulle et croissance sans précédent sur le marché de l'AI : les investisseurs alertent sur les risques d'une nouvelle ère

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Bulle et croissance sans précédent sur le marché de l'AI : les investisseurs alertent sur les risques d'une nouvelle ère

Le développement des technologies d'intelligence artificielle (AI) a engendré une accélération sans précédent sur les marchés financiers. Lors de l'événement StrictlyVC organisé par TechCrunch, des experts du secteur ont analysé la situation actuelle et discuté des nouvelles règles d'investissement. La discussion, avec la participation de Carter Reum, cofondateur de M13, et de Chang Xu, associé de Basis Set Ventures, a porté principalement sur le buzz autour de l'infrastructure AI et la viabilité des startups. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon Chang Xu, les taux de croissance que nous observons aujourd'hui sont sans précédent dans l'histoire. Par exemple, ChatGPT a réussi à faire passer ses revenus de 1 million à 40 milliards de dollars en seulement six mois. De tels indicateurs transforment complètement les modèles commerciaux traditionnels. Selon l'investisseur, certaines startups avec une équipe de seulement 20 personnes font passer leur chiffre d'affaires de 10 millions à 70 millions de dollars en un an, ce qui témoigne de la soif du marché.

La lutte entre innovateurs et géants technologiques

Selon Carter Reum, le cycle actuel diffère fondamentalement des révolutions technologiques précédentes (le cloud ou l'ère de l'iPhone). Auparavant, les innovateurs s'affrontaient entre eux ; désormais, ils sont contraints de lutter contre les dix géants technologiques les plus riches et les plus puissants au monde. Des corporations comme Apple, Google et Microsoft possèdent non seulement un capital massif, mais aussi des bases de données colossales et les meilleurs talents.

Par conséquent, l'objectif principal des petites startups est de ne pas être absorbées ou évincées du marché par les grandes entreprises. Reum souligne que les « barrières » jouent un rôle crucial dans ce processus. Autrement dit, les startups doivent se concentrer sur des domaines où les géants ne sont pas encore arrivés ou où la réglementation est complexe, comme la santé ou les services publics.

Une nouvelle approche de l'investissement

Alors que le marché évolue rapidement, les investisseurs prennent des mesures de prudence dans l'évaluation des projets. Selon la stratégie de Basis Set Ventures, les investissements sont effectués dans deux directions : « sous » et « sur » le système AI.

  • L'infrastructure sous l'AI : Bases de données, outils de gestion de versions et de déploiement. Alors qu'ils étaient auparavant conçus pour les humains, ils sont désormais redéveloppés pour les agents AI.
  • Les solutions sur l'AI : Produits possédant une différenciation à long terme et protégés techniquement.
Selon ixbt.com, de nombreux investisseurs qualifient la situation actuelle d'« ère paradoxale ». D'un côté, la valeur des entreprises semble augmenter de manière injustifiée, mais de l'autre, leurs revenus réels justifient ces évaluations. Cependant, baser chaque accord uniquement sur des calculs mathématiques peut être risqué, car des plateformes comme OpenAI ou Anthropic pourraient lancer une nouvelle fonctionnalité à tout moment et anéantir le business de dizaines de startups.

En conclusion, on peut dire que ces tendances ne sont pas étrangères au marché technologique de l'Ouzbékistan. Au lieu de concurrencer les géants mondiaux, les startups locales peuvent réussir en proposant des solutions AI basées sur des données nationales spécifiques et dans des secteurs soumis à des réglementations complexes.

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Nodirbek Razzokov
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