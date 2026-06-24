L'usine russe Avtotor lance un nouveau lot de voitures électriques Amberavto A5

L'usine automobile Avtotor à Kaliningrad a commencé à sortir de sa chaîne de montage un nouveau lot de voitures électriques Amberavto A5, produites sous sa propre marque. Cette étape est une phase importante de la stratégie d'électrification de l'industrie automobile russe, l'entreprise prévoyant de produire un total de 3 500 véhicules de ce modèle d'ici fin 2026. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le modèle Amberavto A5 est le vaisseau amiral de la marque et se distingue par ses spécifications techniques modernes. Selon ixbt.com, la voiture électrique est équipée d'un moteur électrique de 160 chevaux. Une batterie traction de 63 kWh sert de source d'énergie. Cette batterie permet de parcourir jusqu'à 520 kilomètres avec une seule charge complète, ce qui est suffisant pour les trajets urbains et interurbains.

Nouvelle palette de couleurs et approche du design

Parallèlement à la production du nouveau lot, la marque a également apporté des nouveautés à l'apparence des voitures. L'Amberavto A5 est désormais proposée en six couleurs distinctives. Leurs noms sont basés sur des symboles régionaux et technologiques, comprenant :

Baltic Pearl (« Perle Baltique ») ;

Black Amber (« Ambre Noir ») ;

Sky Sapphire (« Saphir du Ciel ») ;

Mint Breeze (« Brise de Menthe ») ;

Sea Crystal (« Cristal de Mer ») ;

Digital Steel (« Acier Numérique »).

Cette gamme de couleurs vise à accroître l'attrait esthétique du modèle et à assurer sa compétitivité sur le marché. L'entreprise Avtotor élargit non seulement le volume de production, mais aussi les solutions visuelles correspondant aux goûts des consommateurs.

Croissance des ventes et expansion du réseau de concessionnaires

Selon le rapport de l'entreprise, les ventes de voitures sous la marque Amberavto affichent une croissance rapide. En particulier, à la fin de 2025, 1 126 voitures électriques ont été vendues, soit six fois plus que les chiffres de 2024. Une telle dynamique témoigne de la demande croissante pour les voitures électriques sur le marché russe.

Actuellement, la marque dispose de 15 centres de concessionnaires officiels dans 10 grandes villes de Russie, dont Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et Kaliningrad. À l'avenir, de nouveaux points de vente et de service devraient ouvrir dans des villes comme Stavropol, Voronej et Oufa. Cela permettra d'améliorer la qualité du service client et d'étendre la couverture régionale de la marque.

Du point de vue du marché ouzbek, alors que les voitures électriques se popularisent dans la région, l'activité de l'industrie russe dans ce domaine est notable. Bien qu'il n'y ait pas encore d'informations officielles sur l'exportation de ce modèle, les changements technologiques et la politique de prix sur les marchés voisins restent un sujet d'intérêt pour les consommateurs et experts locaux.