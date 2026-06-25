L'électromobile Atom réussit ses crash-tests : la production en série est proche

L'électromobile Atom, projet de transport électrique de nouvelle génération en Russie, a réussi tous les crash-tests de certification nécessaires. Selon le service de presse de la société anonyme « Kama », l'achèvement de ces tests signifie que l'un des obstacles les plus importants sur la voie de la production en série et de la mise sur le marché a été levé. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Les processus de test ont été menés sur le polygone du centre scientifique d'État russe « NAMI ». Les experts ont étudié en détail non seulement le niveau de sécurité du véhicule, mais aussi ses capacités de ressources, sa résistance climatique et ses propriétés anticorrosion. Selon Ixbt.com, deux exemplaires de série ont été sélectionnés pour les tests, chacun étant soumis à des vérifications dans des directions distinctes.

Complexité structurelle et solutions de sécurité

Le premier véhicule a subi un crash-test frontal simulant une collision à 56 km/h avec un recouvrement de 40 % de la partie avant. Le second exemplaire a reçu un impact latéral via un chariot de 950 kg se déplaçant à 50 km/h. Il convient de noter que l'électromobile Atom ne possède pas de montant central (pilier B) et que ses portes s'ouvrent en sens opposé. Cela rend la question de la résistance aux impacts latéraux structurellement beaucoup plus complexe.

Selon les ingénieurs, en l'absence de montant central, la charge principale est répartie sur les panneaux de plancher, les seuils, les verrous, le toit et les portes elles-mêmes. Lors des tests, le châssis de la carrosserie, fabriqué à partir de quatre types d'acier et d'alliages d'aluminium, a prouvé sa robustesse. Lors de l'impact, tous les systèmes ont fonctionné en mode nominal : les airbags et les ceintures se sont déclenchés dans les délais impartis, et les rideaux de sécurité ont complètement couvert les vitres.

Capacités techniques et perspectives de marché

L'un des aspects les plus importants est que, même après un impact violent, le système haute tension et la batterie de l'électromobile ont conservé leur intégrité. C'est un facteur décisif pour la sécurité incendie et la préservation de la vie des passagers. L'électromobile Atom peut parcourir jusqu'à 500 kilomètres avec une seule charge et atteint 100 km/h en 8 secondes.

Le nouveau modèle devrait être assemblé dans les installations de l'usine « Moskvich ». Pour l'instant, les prix initiaux annoncés devraient débuter à partir de 3 millions de roubles. Alors que la demande pour les véhicules électriques augmente sur le marché ouzbek, ce modèle compact et moderne pourrait également avoir un potentiel d'exportation régionale. Actuellement, l'entreprise procède aux derniers réglages des lignes de production.